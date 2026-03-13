Prof. Dr. İlber Ortaylı Entübe Edildi - Son Dakika
Prof. Dr. İlber Ortaylı Entübe Edildi

13.03.2026 05:28
78 yaşındaki ilim insanı Ortaylı'nın sağlık durumu ağırlaştı, tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın, durumunun ağırlaşması üzerine entübe edildiği ve tedavisinin bu şekilde devam ettiği öğrenildi.

Ortaylı'nın ailesi tarafından sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından 2 gün önce yapılan ilk açıklamada, "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

"Pazar günü entübe edildi"

Ortaylı'nın ailesi tarafından sosyal medyadan yapılan son açıklamada hastane ve tedavi süreci "Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçen ocak ayında prostat ameliyatı olmuştu. Taburcu olduktan sonra bu rahatsızlığıyla bağlantılı sorunların tedavisi için bir süreliğine daha hastaneye yattı. Ardından tekrar taburcu oldu. Diyabet hastası olan ve böbrek rahatsızlığından dolayı haftada üç gün diyalize giren Ortaylı, bağışıklık sistemiyle ilgili immün tedavisi de görüyordu. Ortaylı geçen perşembe günü rahatsızlıklarının tekrar nüksetmesinin ardından Koç Üniversitesi Hastanesi'ne yatırıldı. Bir süre bilinci açık devam eden tedavisinin ardından yoğun bakıma alındı ve pazar günü itibarıyla da entübe edildi. Tedavisi halen bu şekilde devam ediyor ve durumu da stabil." sözlerine yer verildi. - İSTANBUL

05:28
