Prof. Dr. Mehmet Görmez, ERÜ\'de üniversitelerin ortak iki gayesini anlattı

Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) konferans verdi.

ERÜ İlahiyat Fakültesi tarafından düzenlenen konferansa; Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayvaz ile Cihan, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez tarafından konferans verildi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Görmez, konferansında bütün üniversitelerin farklı kuruluş gayeleri olduğunu fakat hepsinin ortak iki gayesinin bilim üretmek ve insan yetiştirmek olduğunu söyledi.

Konferans sonunda Rektör Prof. Dr. Fatih Altun tarafından Rektör Prof. Dr. Mehmet Görmez'e plaket takdiminde bulunuldu.