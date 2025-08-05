Prof. Dr. Özkan Polat: Ürolojide Öncü İsim

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Prof. Dr. Özkan Polat, üroloji alanındaki uzmanlığı, teknolojiyi yakından takip eden cerrahi yaklaşımı ve hasta odaklı hizmet anlayışıyla dikkat çekiyor. Laparoskopik ve robotik cerrahinin Türkiye'deki öncülerinden biri olarak bilinen Prof. Dr. Polat, özellikle üroonkoloji ve pediatrik üroloji alanlarında önemli başarılara imza atıyor.

Akademik kariyerine 1987 yılında Atatürk Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak başlayan Prof. Dr. Polat, 1991'de uzman doktor, 1999'da doçent ve 2005'te profesör unvanını kazandı. Yalnızca bilimsel çalışmalarıyla değil, aynı zamanda yönetsel başarılarıyla da dikkat çeken Polat; Tıp Fakültesi Dekanlığı, Üniversite Yönetim Kurulu Üyeliği, Araştırma Hastanesi Başhekimliği ve Satın Alma Komisyonu Başkanlığı gibi birçok önemli görevde bulundu.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevini sürdüren Prof. Dr. Özkan Polat, üroloji alanında geniş bir uzmanlık yelpazesine sahip. Özellikle laparoskopik ve robotik cerrahi tekniklerinde öncü çalışmalara imza atan Polat, hastalara daha az invaziv ve daha etkili tedavi imkanı sunuyor. Aynı zamanda üroonkoloji ve pediatrik üroloji alanlarında da önemli klinik ve akademik başarılara sahip olan Prof. Dr. Polat, çocuk ve yetişkin hastalarda bireyselleştirilmiş tedavi yöntemleriyle fark oluşturuyor. Erkek sağlığı, cinsel fonksiyon bozuklukları ve böbrek taşı hastalıkları gibi konularda da uzmanlığıyla tanınan Polat, hasta odaklı yaklaşımı ve güncel teknolojileri yakından takip etmesiyle hem meslektaşlarının hem de hastalarının takdirini topluyor.

Tıp camiasında giderek "efsaneleşen" bir isim haline gelen Prof. Dr. Özkan Polat, sadece sağlık hizmetleriyle değil, aynı zamanda genç doktorlara örnek teşkil eden akademik duruşu ve liderlik vizyonuyla da öne çıkıyor. - ERZURUM