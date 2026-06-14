Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Resul Çekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Amasya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Resul Çekin, hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Çekin'in tedavi gördüğü hastaneden gelen acı haber üzerine üniversite yönetimi başsağlığı mesajı yayınladı.
57 yaşında hayata veda eden Çekin için yarın saat 11.30'da rektörlük binası önünde tören düzenleneceği bildirildi. - AMASYA
Son Dakika › Yerel › Prof. Dr. Resul Çekin Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?