Prof. Dr. Sebahattin Güllülü Vefat Etti
Prof. Dr. Sebahattin Güllülü Vefat Etti

21.02.2026 19:56
Türk sosyolojisinin önemli ismi Güllülü, Anadolu'yu konu alan çalışmalarıyla tanınıyordu.

Haber: Ohan BOZKURT

(ERZURUM)- Anadolu'nun toplumsal yapısını bilimsel bir derinlikle analiz eden, "Ahi Birlikleri" eseriyle Türk sosyoloji literatüründe iz bırakan Prof. Dr. Sebahattin Güllülü hayatını kaybetti.

Türk sosyolojisinin önemli isimlerinden Prof. Dr. Sebahattin Güllülü'nün vefatı, akademi camiasında ve öğrencileri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Anadolu toplum yapısını merkeze alan çalışmalarıyla tanınan Güllülü, geride güçlü bir akademik miras bıraktı.

Anadolu'dan İstanbul'a uzanan akademik yolculuk

1940 doğumlu olan Prof. Dr. Sebahattin Güllülü, uzun yıllar Atatürk Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde görev yaptı. Bölümün kurumsallaşmasında, akademik kadrosunun oluşmasında ve bilimsel çizgisinin şekillenmesinde önemli rol üstlendi. Erzurum'da yetiştirdiği öğrencilerle bir sosyoloji ekolü oluşturdu.

Emekli olduktan sonra akademik çalışmalarına İstanbul'da devam eden Güllülü, Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü kurarak burada akademik yapılanmanın temellerini attı ve kurucu bölüm başkanlığı görevini yürüttü. Yeni bir kuşağın yetişmesine öncülük etti.

"Ahi Birlikleri" ile klasikleşen bir çalışma

Prof. Dr. Güllülü'nün en önemli eserlerinden biri olan "Ahi Birlikleri", Anadolu'daki esnaf teşkilatlanmasını yalnızca ekonomik bir örgütlenme değil; ahlaki, kültürel ve toplumsal bir dayanışma sistemi olarak ele aldı. Bu eseriyle; Ahiliği bir medeniyet tasavvuru içinde değerlendirdi, Anadolu şehir kültürünün oluşumundaki rolünü ortaya koydu. Geleneksel değerler ile modern toplum arasındaki ilişkiyi sosyolojik bir perspektifle analiz eden Prof.Dr. Güllülü'nün, 'Ahi Birlikleri' yapıtı Türkiye'de sosyoloji literatüründe referans eserlerden biri olarak kabul edildi.

Son yolculuğuna İstanbul'dan uğurlanacak

Almanca bilen Prof. Dr. Sebahattin Güllülü, yabancı literatürü yakından takip eden bir bilim insanıydı. İki erkek çocuk babası olan Güllülü, hem ailesine hem de yetiştirdiği yüzlerce öğrencisine derin bir iz bıraktı. Prof. Dr. Sebahattin Güllülü, yarın İstanbul Ataköy 9. Kısım'da bulunan Yunus Emre Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Mimaroba Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: ANKA

Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Prof. Dr. Sebahattin Güllülü Vefat Etti - Son Dakika

