Prof. Dr. Yıldıztekin son yolculuğuna dualarla uğurlandı - Son Dakika

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İhsan Yıldıztekin, bir süredir tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesinde hayatını kaybetti.

Prof. Dr. İhsan Yıldıztekin'in cenazesi bugün Oltu Aslanpaşa camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Oltu Cankurtaran mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Baki Parlak, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek yüksek okulu Müdürü Prof. Dr. Ufuk Atmaca'nın yanı sıra birçok akademisyen ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM