Prof. Dr. Yıldıztekin son yolculuğuna dualarla uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Prof. Dr. Yıldıztekin son yolculuğuna dualarla uğurlandı

05.04.2022 14:15
Prof. Dr. Yıldıztekin son yolculuğuna dualarla uğurlandı

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İhsan Yıldıztekin, bir süredir tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesinde hayatını kaybetti.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İhsan Yıldıztekin, bir süredir tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesinde hayatını kaybetti.

Prof. Dr. İhsan Yıldıztekin'in cenazesi bugün Oltu Aslanpaşa camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Oltu Cankurtaran mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Baki Parlak, Atatürk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cavit Yeşilyurt, Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek yüksek okulu Müdürü Prof. Dr. Ufuk Atmaca'nın yanı sıra birçok akademisyen ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ERZURUM

Prof. Dr. Yıldıztekin son yolculuğuna dualarla uğurlandı
Prof. Dr. Yıldıztekin son yolculuğuna dualarla uğurlandı
Prof. Dr. Yıldıztekin son yolculuğuna dualarla uğurlandı
Prof. Dr. Yıldıztekin son yolculuğuna dualarla uğurlandı
Prof. Dr. Yıldıztekin son yolculuğuna dualarla uğurlandı
Prof. Dr. Yıldıztekin son yolculuğuna dualarla uğurlandı

YORUMLAR
500
Atatürk Üniversitesi, Ufuk Avrupa Programından fon almaya hak kazandı Atatürk Üniversitesi, Ufuk Avrupa Programından fon almaya hak kazandı

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Atatürk Üniversitesi, Araştırma, Oltu, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Prof. Dr. Yıldıztekin son yolculuğuna dualarla uğurlandı - Son Dakika


Son Dakika
14:12 Esenyurt'ta çek çek arabaları ellerinden alınan çocukların gözyaşları
14:12 Bunu da gördük! Ünlü market zinciri, çürümeye yüz tutmuş meyve ve sebzeyi "olgunlaşmış" diye indirimli satmaya başladı
14:11 'Midyeci Ahmet'in ile boşandığı eşi arasında marka kavgası: Bu işe benim kolyemi satarak başladı
14:06 Hayatını kaybeden Nisa bebeğin sokağa terkediliş anı saniye saniye kameralarda!
13:27 Halis Serbest'ten 'Bergen' filminin yapımcısına tazminat davası: Ölüm tehdidi aldığını iddia ediyor!
13:59 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, öğretmen ve sağlıkçılara atama sözü: Bizim dönemimizde çözülecek
13:54 Genç adam "Eşim müstehcen giysilerle dans videoları çekip, Tiktok'a yüklüyor" dedi ve boşanmak istedi
13:50 Putin ve Çeçen lider Kadirov'un arası bozuldu! Kremlin hedef haline geldi
13:48 Kadıköy'de iki grup arasında uçak tekmeli kavga kamerada
13:48 Rus milyarder Abramoviç çalışanlarının maaşlarını ödemek için dostlarından borç istemiş!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 14:22:08. #1.11#
SON DAKİKA: Prof. Dr. Yıldıztekin son yolculuğuna dualarla uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement