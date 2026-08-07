PTT, Filistin'e Posta Desteği Sağladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

PTT, Filistin'e Posta Desteği Sağladı

PTT, Filistin\'e Posta Desteği Sağladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PTT AŞ, Filistin Posta İdaresi'ne uluslararası posta sistemi desteği sağladı. Dayanışma vurgusu yapıldı.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin (PTT AŞ), Filistin Posta İdaresi'nin uluslararası posta sistemi yıllık kullanımına ilişkin mali yükümlülüğe destek sağladığı açıklandı.

Filistin Posta İdaresi, PTT AŞ'nin Evrensel Posta Birliği (UPU) bünyesinde kullanılan Uluslararası Posta Sistemi'nin (IPS) yıllık kullanımına ilişkin mali yükümlülüğüne katkı sağlayarak Filistin'in uluslararası posta hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine sağladığı destek için PTT AŞ'ye teşekkür mektubu gönderdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, söz konusu desteğin Türkiye'nin Filistin halkıyla dayanışmasının somut bir yansıması olduğunu söyledi. Uraloğlu, Filistin Posta İdaresinin yaşadığı mali zorluklar nedeniyle Evrensel Posta Birliği (UPU) tarafından sunulan Uluslararası Posta Sistemi (IPS) hizmetine ilişkin mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine PTT AŞ tarafından destek sağlandığını ve bu desteğin sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

"Uluslararası posta hizmetlerinin devamına katkı sağladık"

Bakan Uraloğlu, IPS'nin uluslararası posta gönderilerinin kabulü, sevki, takibi ve raporlanmasında temel altyapıyı oluşturduğunu belirterek, "PTT AŞ'nin Filistin Posta İdaresine sağladığı destek, uluslararası posta hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine katkı sağladı. Filistin Posta İdaresi tarafından PTT AŞ'ye gönderilen teşekkür mektubu da ülkemizin Filistin halkıyla sergilediği dayanışmanın anlamlı bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Desteğiniz sayesinde Filistin çalışmaya devam edebilecek"

Filistin Posta İdaresi Genel Müdürü Shadi Zaghab imzasıyla gönderilen mektupta, Filistin yönetiminin içinde bulunduğu mali şartlar nedeniyle karşılanmasında güçlük yaşanan IPS sistem kullanımına ilişkin yükümlülüklerin PTT AŞ tarafından üstlenilmesinden dolayı teşekkür edildi. Mektupta, söz konusu desteğin Filistin Posta İdaresinin operasyonel faaliyetlerini sürdürebilmesi ve uluslararası posta sistemindeki yerini koruyabilmesi açısından büyük önem taşıdığı belirten Zaghab, "Desteğiniz sayesinde Filistin çalışmaya devam edebilecek, evrensel posta haritası içinde yerini koruyabilecek ve halklarımız ile dünyanın dört bir yanındaki tüm insanlara posta hizmetlerini sunabilecektir" dedi.

Kaynak: İHA

Filistin, Yerel, PTT, Son Dakika

Son Dakika Yerel PTT, Filistin'e Posta Desteği Sağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu Domuz nöbetinde feci kaza: Domuz sanıp ateş ettiği babasını vurdu
Çatalca’da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı Çatalca'da eğitim uçağı kaza kırıma uğradı: Öğrenci pilot yaralandı
Hamas’tan Türkiye dahil 8 ülkeye ’acil harekete geçin’ çağrısı Hamas'tan Türkiye dahil 8 ülkeye 'acil harekete geçin' çağrısı
Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum“ Trump’tan İsrail lobisini dize getiren müslüman siyasetçiye canlı yayında küfür: Onu izlerken sadece b.k görüyorum"
MGK toplantısı sona erdi 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu MGK toplantısı sona erdi! 8 maddelik bildiride ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu
İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı İBB davasında Ekrem İmamoğlu dahil 53 sanığın tutukluluğuna devam kararı

17:17
Ünlü çift Çeşme’de aşk tazeledi
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi
17:16
15 yaşındaki çocuğun midesinden devasa büyüklükte saç yumağı çıkarıldı
15 yaşındaki çocuğun midesinden devasa büyüklükte saç yumağı çıkarıldı
16:57
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları
16:40
İlkay Çiçek’in müstehcen yazışmalarına yaptığı “Yapay zeka“ savunması çöktü
İlkay Çiçek'in müstehcen yazışmalarına yaptığı "Yapay zeka" savunması çöktü
16:13
Fenerbahçe’den Lukaku bombası
Fenerbahçe'den Lukaku bombası
16:06
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2026 17:26:36. #7.12#
SON DAKİKA: PTT, Filistin'e Posta Desteği Sağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.