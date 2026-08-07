PTT, Filistin\'e Posta Desteği Sağladı

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin (PTT AŞ), Filistin Posta İdaresi'nin uluslararası posta sistemi yıllık kullanımına ilişkin mali yükümlülüğe destek sağladığı açıklandı.

Filistin Posta İdaresi, PTT AŞ'nin Evrensel Posta Birliği (UPU) bünyesinde kullanılan Uluslararası Posta Sistemi'nin (IPS) yıllık kullanımına ilişkin mali yükümlülüğüne katkı sağlayarak Filistin'in uluslararası posta hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine sağladığı destek için PTT AŞ'ye teşekkür mektubu gönderdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, söz konusu desteğin Türkiye'nin Filistin halkıyla dayanışmasının somut bir yansıması olduğunu söyledi. Uraloğlu, Filistin Posta İdaresinin yaşadığı mali zorluklar nedeniyle Evrensel Posta Birliği (UPU) tarafından sunulan Uluslararası Posta Sistemi (IPS) hizmetine ilişkin mali yükümlülüklerin yerine getirilmesine PTT AŞ tarafından destek sağlandığını ve bu desteğin sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

"Uluslararası posta hizmetlerinin devamına katkı sağladık"

Bakan Uraloğlu, IPS'nin uluslararası posta gönderilerinin kabulü, sevki, takibi ve raporlanmasında temel altyapıyı oluşturduğunu belirterek, "PTT AŞ'nin Filistin Posta İdaresine sağladığı destek, uluslararası posta hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine katkı sağladı. Filistin Posta İdaresi tarafından PTT AŞ'ye gönderilen teşekkür mektubu da ülkemizin Filistin halkıyla sergilediği dayanışmanın anlamlı bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Desteğiniz sayesinde Filistin çalışmaya devam edebilecek"

Filistin Posta İdaresi Genel Müdürü Shadi Zaghab imzasıyla gönderilen mektupta, Filistin yönetiminin içinde bulunduğu mali şartlar nedeniyle karşılanmasında güçlük yaşanan IPS sistem kullanımına ilişkin yükümlülüklerin PTT AŞ tarafından üstlenilmesinden dolayı teşekkür edildi. Mektupta, söz konusu desteğin Filistin Posta İdaresinin operasyonel faaliyetlerini sürdürebilmesi ve uluslararası posta sistemindeki yerini koruyabilmesi açısından büyük önem taşıdığı belirten Zaghab, "Desteğiniz sayesinde Filistin çalışmaya devam edebilecek, evrensel posta haritası içinde yerini koruyabilecek ve halklarımız ile dünyanın dört bir yanındaki tüm insanlara posta hizmetlerini sunabilecektir" dedi.