Pülümür'de mahalleye inen boz ayıların çöp konteynerlerini devirdiği anlar görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Pülümür ilçesinde akşam saatlerinde boz ayılar, Meydanlar Mahallesi'ne inerek sokak aralarında yiyecek aradı. Ayılardan birinin çöp konteynerlerini devirip içindeki yiyecekleri aradığı anlar, doğa fotoğrafçısı İsmail Yoleri tarafından görüntülendi.
(TUNCELİ) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde akşam saatlerinde mahalleye inen boz ayılar, sokak aralarında yiyecek ararken görüntülendi. Ayılardan biri, çöp konteynerlerini devirerek içindeki yiyecekleri aradı. O anlar doğa fotoğrafçısı İsmail Yoleri tarafından kaydedildi.
Pülümür ilçesinde boz ayılar, akşam saatlerinde ilçe merkezindeki Meydanlar Mahallesi'ne indi. Havanın kararmasıyla birlikte mahalleye gelen ayılar, sokak aralarında dolaşarak yiyecek aradı. Bir süre mahallede gezinen boz ayılardan biri, daha sonra çöp konteynerlerinin bulunduğu alana yöneldi. Konteynerleri deviren ayı, içindeki yiyecekleri ararken görüntülendi.
Ayıların mahalleye indiği ve çöp konteynerlerini devirdiği anlar, doğa fotoğrafçısı İsmail Yoleri tarafından kamerayla kaydedildi.
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