Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, öğrencilerle iftar yaptı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Altınova Ortaokulu'nda düzenlenen iftar programında öğrencilerle aynı sofrada bir araya geldi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ramazan ayı dolayısıyla Altınova Ortaokulu'nda düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya geldi. İftar öncesinde masaları tek tek dolaşan Çetin, öğrencilerle sohbet etti.

"Kardeşlerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum"

Ramazan ayının manevi önemine dikkati çeken Ertuğrul Çetin, "Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir zaman dilimidir. Bugün burada geleceğimizin teminatı olan siz kıymetli kardeşlerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizlerin heyecanı, enerjisi ve hayalleri bizlere güç veriyor. Belediye olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Başta Okul Müdürü Adem Yenipınar olmak üzere, emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İftar programı, yapılan dua ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Öğrenciler, kendileriyle yakından ilgilenen görüşlerini ve taleplerini dinleyen Çetin'e teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. - ANKARA