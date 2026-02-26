Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, öğrencilerle iftar yaptı - Son Dakika
Son Dakika Logo

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, öğrencilerle iftar yaptı

Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, öğrencilerle iftar yaptı
26.02.2026 11:57  Güncelleme: 11:59
Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Altınova Ortaokulu'nda düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya gelerek Ramazan ayının önemine vurgu yaptı. Çetin, öğrencilerle sohbet edip, onların heyecan ve hayallerinin kendilerine güç verdiğini ifade etti.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Altınova Ortaokulu'nda düzenlenen iftar programında öğrencilerle aynı sofrada bir araya geldi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Ramazan ayı dolayısıyla Altınova Ortaokulu'nda düzenlenen iftar programında öğrencilerle bir araya geldi. İftar öncesinde masaları tek tek dolaşan Çetin, öğrencilerle sohbet etti.

"Kardeşlerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum"

Ramazan ayının manevi önemine dikkati çeken Ertuğrul Çetin, "Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir zaman dilimidir. Bugün burada geleceğimizin teminatı olan siz kıymetli kardeşlerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizlerin heyecanı, enerjisi ve hayalleri bizlere güç veriyor. Belediye olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Başta Okul Müdürü Adem Yenipınar olmak üzere, emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İftar programı, yapılan dua ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Öğrenciler, kendileriyle yakından ilgilenen görüşlerini ve taleplerini dinleyen Çetin'e teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ertuğrul Çetin, Etkinlikler, Altınova, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, öğrencilerle iftar yaptı - Son Dakika

SON DAKİKA: Pursaklar Belediye Başkanı Çetin, öğrencilerle iftar yaptı - Son Dakika
