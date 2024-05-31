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Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, pazar alanına yaptığı ziyarette alışverişe gelen vatandaşlarla ve pazarcı esnafı ile sohbet etti. İlçeye geride kalan yıllarda dört yeni pazar alanı kazandıran ve mevcut dört pazar alanını da yenileten Başkan Çetin, sık sık pazar alanlarını ziyaret ederek vatandaşların pazar alışverişi deneyimlerini sorduklarını belirtti. Başkan Çetin, "Hemşehrilerimiz, her türlü ihtiyacı düşünülerek inşa edilen ve yenilenen pazar alanlarımızın tamamında yağmurda çamurda, yaz sıcağında, zorlu şartlarda herhangi bir sıkıntı yaşamadan alışveriş yapmanın keyfine varıyor. Bizler de sık sık pazar alanlarını ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarımızla sohbet ediyor, esnafımızla selamlaşıyoruz. Hizmetlerimize ilçe halkımızın desteği ile hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Başkan Çetin, pazar gezisi sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen çocuklarla yakından ilgilenerek, bol bol fotoğraf çektirdi. - ANKARA