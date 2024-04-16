Pursaklar Belediyesi 350 İşçi Alımı Yapacak - Son Dakika
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Pursaklar Belediyesi 350 İşçi Alımı Yapacak

Pursaklar Belediyesi 350 İşçi Alımı Yapacak

Pursaklar Belediyesi, Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında 6 aylık dönem için çalışacak 350 erkek ve kadın işçi alımı yapıyor.

16.04.2024 13:47  Güncelleme: 13:52
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Pursaklar Belediyesi, Toplum Yararına Programları (TYP) kapsamında 6 aylık dönem için çalışacak 350 erkek ve kadın işçi alımı yapıyor.

Pursaklar Belediyesi, İŞKUR tarafından düzenlenen Toplum Yararına Destek Projesi (TYP) kapsamında Park Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğünde çalışmak üzere 350 erkek ve kadın personel alımı yapacağını duyurdu. Pursaklar Belediyesi şartları uyan ve iş arayan vatandaşların, Pursaklar Belediye Başkanlığına gelerek İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde başvurularını yapabileceğini bildirdi.

İşe alım için gerekli olan şartlar

TYP kapsamında çalışma süresini doldurmamış olmak, Pursaklar'da ikamet ediyor olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli ve herhangi bir geliri olmamak, öğrenci olmamak (açıköğretim hariç), hane gelirinin asgari ücretin 1,5 katını (25 bin 500 lira) aşmaması gerekiyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pursaklar Belediyesi 350 İşçi Alımı Yapacak - Son Dakika

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