Pursaklar Belediyesi, Gençleri İtalya'ya Gönüllü Olarak Gönderiyor

Pursaklar Belediyesi, Avrupa Birliği Gönüllülük Projesi kapsamında gençleri İtalya'ya yolcu edecek.

Pursaklar Belediyesi, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında İtalya'nın Lecce şehrinde gerçekleşecek olan gönüllülük projesine katılmak isteyenler için başvuruların başladığını açıkladı. Pursaklar Belediyesi tarafından, uluslararası bir deneyim kazanmak, kültürel etkileşim ve yeni arkadaşlıklar edinmek, topluma katkı sağlayarak kendini geliştirmek ve toplum yararına hizmet vermek adına İtalya'nın Lecce kentine gönderilecek.

"33 kardeşimizi, 29 gün süreyle İtalya'ya yolcu edeceğiz"

Gençleri İtalya denemeyi yaşamak için başvuru yapmaya davet eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "18-30 yaş arası genç kardeşlerim. Avrupa Dayanışma Gönüllülük Projesi kapsamında Türk Ulusal Ajansının hibe desteği, Pursaklar Belediyemizin yürütücüsü olduğu yurt dışında dil öğrenme, farklı kültürleri yakından tanıma programına 33 kardeşimizi yollayacağız. 29 gün süreyle farklı bir ülkede, farklı arkadaşlık kurma imkanına sahip olacaksınız. Bu işlere ilgi duyan ve heves eden arkadaşlarınıza ulaştırmanızı rica ediyorum" dedi.

Pursaklar Belediyesince, 5 Mayıs 2025 ile 2 Haziran 2025 tarihleri arasında 33 gencin yollanacağı gönüllülük projesi kapsamında, başvuru için son tarihin 30 Mart 2025 olduğu belirtildi. Yetkililerden alınan bilgilere göre başvuru sonuçlarının Pursaklar Belediyesi internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından ilan edileceği bildirildi. - ANKARA