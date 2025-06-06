Pursaklar Belediyesi Kurban Kesim Hizmetleriyle Vatandaşlardan Tam Not Aldı

Pursaklar Belediyesi, Gümüşoluk Kurban Pazarı Satış ve Kesim Alanında verdiği kurban kesimi hizmeti ile her sene olduğu gibi bu yılda vatandaşların kurbanlarını kesti.

Pursaklar Belediyesi, Kurban Bayramı münasebetiyle kurban kesim alanlarında sunduğu kesim üniteleri, sıra bekletmeyen randevu sistemi, otopark, cafe ve mescidi ve koordineli hizmetlerle vatandaşların kurbanını keserken yoğunluğa rağmen hızlı ve temiz kesim ortamı sağlanması vatandaş memnun etti.

"Halkımızdan olumlu geri dönüşler almak mutlu etti"

Kurban kesim işlemlerini herhangi bir aksaklık olmadan tamamladıkları için çok mutlu olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hemşerilerimizin bayramlarını huzur içinde geçirebilmeleri, kurban ibadetlerini sağlıklı ve güvenli bir ortamda yerine getirebilmeleri için tüm birimlerimizle sahadaydık. Gerek kesim anı, kesim düzeni, gerekse temizlik açısından halkımızdan olumlu geri dönüşler almak bizleri ziyadesi ile mutlu etti. Kazasız, belasız, kalp kırmadan, kurbanlıklara eziyet etmeden, sorunsuz ve başarılı bir şekilde kesim işlemlerini sonlandırdık. Büyük bir özveri ile çalışan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah kesmiş olduğumuz kurbanları kabul eylesin inşallah" diye konuştu.

Pursaklar'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını camilerde eda ettikten sonra sabahın erken saatlerinde Pursaklar Belediyesi, Kurban Satış ve Kesim Alanına gelerek sıra takibini yaparak kurban kesimini gerçekleştirdi. Kurban Kesim anını her sene olduğu gibi bu sene de https://seyret.pursaklar.bel.tr/ adresi üzerinden canlı yayın ile hemşerilerinin hizmetine sunan Pursaklar Belediyesi, vatandaşların kesim anında alana gelmeden vekalet usulü ile kurbanlarının kesimini ekranların başında izleme imkanı da sundu.

Gün boyu belediye ekipleri tarafından çay, çorba poğaça, simit, su vb. ikramların yapıldığı alanda vatandaşlarla sohbet eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, kesim alanında koordineli olarak çalışan ekipler vatandaşların sorunsuz ve keyif dolu bir bayram geçirmelerini sağladıklarını da sözlerine ekledi. - ANKARA