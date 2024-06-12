Pursaklar Belediyesi Kurban Kesim ve Satış Alanı Hazırlıklarını Tamamladı

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Pursaklıların kurban kesme ibadetlerini yapabilmeleri için çalışmalarını sürdüren Pursaklar Belediyesi, Gümüşoluk Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda bayram hazırlıklarını tamamladı.

Pursaklar Belediyesi, Gümüşoluk Kurban Pazar Alanı, vatandaşların ve satıcıların huzurlu bir şekilde kurbanlık alışverişlerini ve kesim işlemlerini yapabilmeleri için tüm hazırlıklarını tamamladı.

"İlçemizde kurban kesim işlemlerinin sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık"

Vatandaşların rahatça kurban kesim işlemlerini yapabilmeleri için Kurban Kesim ve Satış Alanı'ndaki tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İlçemizde kurban kesim işlemlerinin sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Kurban Bayramı'nda en iyi şekilde hizmet verecek olan Gümüşoluk Pazar Alanı'nda hem satıcılarımız hem de kurban alacak ve kesecek olan vatandaşlarımız kurban ibadetlerini güvenli bir şekilde yerine getirebilecek. İnşallah bu sene de diğer senelerde olduğu gibi hemşehrilerimize en iyi hizmeti vererek yüzleri güldürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İnternetin her alanda getirdiği kolaylığı, Kurban Bayramı'nda da kurban kesme konusunda vatandaşların hizmetine sunan Pursaklar Belediyesi, 2020 yılından bu yana her sene http://seyret.pursaklar.bel.tr internet sitesi üzerinden, kurban kesimini canlı yayınla Pursaklar halkının hizmetine sunuyor.

Vatandaşlar her yıl yetkililere kurbanlarını Pursaklar Belediyesi'ne teslim ederek, kesim sırasının gelmesini bekleyen vatandaşların yanı sıra, iş durumu ya da yaşlılık, hastalık vb. farklı nedenlerden dolayı kurbanının başında olamayan vatandaşlara telefondan veya bilgisayardan istediği her yerde kurban kesimini takip etme imkanı sunuyor.

Kurban Kesim Alanı Canlı Yayın ile izleme adresi http://seyret.pursaklar.bel.tr/ bağlantısının yanı sıra Türkiye'de ilk ve tek olan Yapay Zekalı Çağrı Merkezi (TEDİ) aracılığı ile Whatsapp üzerinden yazılacak anahtar kelime ile birlikte vatandaşlar; kurban kesim canlı yayını, Kurban Satış ve Kesim Alanı adresi ve iletişim bilgileri, kurban pazarı ile ilgili son bilgilerin yer aldığı haberler ve konum bilgisi linklerine anında ulaşılabiliyor.

El değmeden gerçekleşen ve son teknoloji makinelerin kullanıldığı Gümüşoluk Kurban Satış ve Kesim Alanı'nda, kesimin daha kolay ve hijyenik bir şekilde kısa bir süre içerisinde tamamlanarak kurbanlıklar vatandaşlara teslim edilecek. - ANKARA