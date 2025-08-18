Pursaklar Belediyesi\'nden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri

Pursaklar Belediyesi bünyesinde hizmet veren Hanım Evleri'ndeki kursiyerlere, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Erkek Odaklı Farkındalık' konulu seminer verildi.

Pursaklar Belediyesi, kadınların fiziki, psikolojik ve ruhsal vb. şiddetin her türlüsü hakkında bilgi sahibi olabilmeleri ve ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenebilmesi için 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Erkek Odaklı Farkındalık' konulu seminer düzenledi.

Pursaklar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından verilen seminerde, kadına yönelik şiddetin türleri, yaygınlığı, kadın ve çocuklar üzerindeki etkileri, kadına yönelik şiddetle mücadelenin önemi, kadına yönelik şiddetle mücadele hakkında slayt eşliğinde bilgilendirmede bulunuldu.

"Kadına yönelik şiddetin her türlüsünü önlemek amacıyla çeşitli seminerler veriyoruz"

Kadına yönelik şiddetin her türlüsünü önlemek amacıyla çeşitli seminer programları düzenlediklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hanım Evlerimizde Pursaklar Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden gelen uzman tarafından Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Erkek Odaklı Farkındalık ile ilgili seminer verildi. Kadına yönelik fiziki, ruhsal yani kısaca her türlü şiddete sıfır tolerans diyoruz. İlçe kadınlarının şiddetin her türlüsü hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için çeşitli seminerle düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.