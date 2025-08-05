Pursaklar Belediyesi\'nden Kadınlara Kültür Gezisi

Pursaklar Belediyesi tarafından kadınlara yönelik düzenlenen kültür gezilerinde ilk kafile yola çıktı.

Pursaklar Belediyesi tarafından kadınlara yönelik düzenlenen Kültür Gezilerinin ilk seferi ilçenin farklı mahallelerinden programa katılan kadınların yoğun katılımları ile birlikte yola çıktı.

"Kültür gezilerimizin ilk turuna bugün başladık"

Kültür Gezilerinde bu senenin ilk kafilesini yolcu ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "İlçemizde ikamet eden ev hanımlarımız için düzenlediğimiz tarihi ve doğal güzellikleri ortaya çıkan şehirlerimizi yakından görme fırsatı bulabilecekleri, kültür gezilerimizin ilk turuna bugün başladık. Güzel dostluklar ve hatıralar ile sağ salim gidip gelsinler. Keyifli yolculuklar diliyorum" dedi.

Pursaklar Belediye Başkanlığı önünden hareket edecek olan otobüslerde Safranbolu, Nevşehir, Kastamonu ve Konya'ya seyahat edecek olan ev hanımları ile sohbet eden Başkan Ertuğrul Çetin, geziye katılanlara hayırlı yolculuklar diledi. - ANKARA