Pursaklar Belediyesi Seymen Evi\'nde Seymenlik Geleneğini Yaşatıyor

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Pursaklar Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Seymen Evi'nde, Seymenlik geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

Ankara'nın tarihine, kültürüne, gelenek göreneklerine ve folkloruna sahip çıkan, eski bir Oğuz töresi olan Seymenlik Geleneği Pursaklar'da yaşatılmaya devam ediyor. Bu çerçevede Pursaklar Belediyesi, Seymen geleneğini ve Seymen oyunlarını, özgün haliyle gelecek kuşaklara aktarmak için geçtiğimiz yıllarda hizmete açılan, Seymen Evi'nde Pursaklar'ın Seymenleri gösteri düzenledi.

"Ankara Seymen kültürünü Pursaklar Yaşam Merkezi Seymen Evimizde yaşatmaya devam ediyoruz"

Ankara'nın vazgeçilmez değerlerinden olan Seymen Kültürü'nün Pursaklar'da yaşatılmaya devam ettiğini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Seymen Evimizde eğitim gören Pursaklar'ın Seymenlerini keyifle izledik. Pursaklar'da 7'den 70'e her yaştaki tüm hemşehrimiz kültürüne sahip çıkıyor. Ankara Seymen kültürünü Pursaklar Yaşam Merkezi Seymen Evimizde yaşatmaya devam ediyoruz. Seymenlerimize bizlere sunmuş oldukları gösteriden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

7'den 70'e farklı yaşlardaki Seymenlerin düzenlediği gösterileri dikkatlice takip eden Başkan Ertuğrul Çetin, programın sonunda gösteriyi düzenleyen seymenleri tek tek tebrik etti. - ANKARA