Pursaklar Belediyesi Tarım Ürünlerini İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıyor - Son Dakika
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Yerel

Pursaklar Belediyesi Tarım Ürünlerini İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıyor

Pursaklar Belediyesi Tarım Ürünlerini İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıyor

Pursaklar Belediyesi, tarım arazilerinde yaptığı üretimle elde ettiği bal, arpa, buğday, mercimek ve nohudu ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor. Ayrıca, evinde yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara ürünleri aşevi aracılığıyla hazır hale getirerek götürüyor.

05.09.2024 12:16  Güncelleme: 12:18
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Tarım arazilerini üretime kazandırarak, sosyal belediyecilik alanında Türkiye'ye örnek olan Pursaklar Belediyesi, kendi ürettiği bal, arpa, buğday, mercimek ve nohudu ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıyor.

Atıl durumda bulunan bütün tarım arazilerinde üretim seferberliği yapan Pursaklar Belediyesi, yerli tohumlardan elde ettiği arpa, mercimek, nohut ve buğdaydan elde ettiği unu, Sirkeli Bal Ormanı'nda ürettiği balları, yetim ve öksüz çocuklar başta olmak üzere ihtiyaç sahibi ailelere dağıtırken, evinde yemek yapamayacak durumda olan vatandaşlara ise ürünleri aşevi aracılığı hazır hale getirerek evlerine götürüyor.

Sirkeli Mahallesi'nde bulunan bal ormanını ziyaret eden Başkan Ertuğrul Çetin, bal hasadını dikkatlice incelerken belediye ekiplerince ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak olan buğday, mercimek, arpa ve nohut ürünlerini teker teker inceledi.

"Üreterek paylaşmak bizim temel ilkemiz"

Her yıl olduğu gibi bu yılda bir hasat mevsiminin sonuna geldiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Yıllardır tarıma uygun arazilerimizi ekiyoruz. Arpa, buğday, mercimek ve nohut yetiştiriyoruz. Elde ettiğimiz ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Bir taraftan da aşevimizde sıcak yemeğe dönüştürerek yine yemek yapamayacak durumdaki büyüklerimize günlük sıcak yemek olarak veriyoruz. Tabii bir taraftan da bal üretimimiz devam ediyor. Bal ormanımızda her yıl kovan sayımızı artırıyoruz. Geven çiçeği balı üretiyoruz. Her yıl Allah'ın izni ile üretim faaliyetimize devam edeceğiz. Üreterek paylaşmak bizim temel ilkemiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pursaklar Belediyesi Tarım Ürünlerini İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıyor - Son Dakika

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