Pursaklar Belediyesi Yaz Spor Okulları İçin Kayıtlar Başladı

Pursaklar Belediyesi, her yıl ücretsiz olarak düzenlediği yaz spor okulları için kayıtları almaya başladı.

Pursaklar Belediyesi yaz spor okulları kayıtlarının başladığını duyurdu. İlçede spora ilgi duyan 7-14 yaş arası çocuklar yaz okuluna kayıt yaptırabilecek.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yıl boyunca gencinden yaşlısına tüm vatandaşlara farklı spor branşlarında eğitim verildiğini söyleyerek, "Yaz tatilinde ise çocuklarımızın ekran başında vakitlerini boşa harcamamaları için tatil günlerini daha verimli ve daha kaliteli geçirebilmeleri için ücretsiz düzenleyeceğimiz Yaz Spor Okulları için kayıtlara başladık. Ücretsiz vereceğimiz kurslarımıza tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.

Eğitmenler tarafından, Salı, Perşembe günleri, Saray İlkokulu, Altınova Ortaokulu, Gümüşoluk İlkokulu, Sirkeli İlkokulu, Kocalar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Çarşamba ve Cuma günleri ise, Azmi Ertuğrul İlkokulu, Satı Öztürk İlkokulu, Feride Bekçioğlu İlkokulu, Hakan Akbıyık İlkokulu, Ayyıldız İlkokulu ve Faik Hızıroğlu İlkokulu bahçelerinde çocuklara kurslar verilecek.

1 Temmuz'da başlaması planlanan eğitimler için kurslara katılacak olan çocuklar, 23-27 Haziran tarihleri arasında eğitimlerin verileceği okullarda, 09: 00-17: 00 saatleri arasında başvuruda bulunabilecek. - ANKARA