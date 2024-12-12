Pursaklar\'da Tıbbi ve Aromatik Bitki Çayları Semineri Düzenleniyor

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Pursaklar Belediyesi, endemik bitki, endemik hayvan türleri ve tıbbi aromatik bitkilerin korunduğu ve bunlarla ilgili bilimsel çalışmaların yapıldığı Endemik Vadi'de "Tıbbi ve Aromatik Bitki Çayları" konulu seminer düzenleyecek.

Pursaklar Belediyesi, endemik hayvan türlerinin korunması ve yaşatılarak çoğaltılmasının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığının izniyle alanında uzmanlar tarafından mevcut yerlerinden alınan endemik ve aromatik bitkilerin koruma altında bulunduğu Endemik Vadi'de "Tıbbi ve Aromatik Bitki Çayları" konulu seminer düzenliyor. Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Endemik Vadi'de Ankara'ya ait endemik hayvan ve bitkilerin hem tanıtımını hem üretimini yaparken, diğer taraftan vadimizde bulunan eğitim atölyemizde öğrencilere eğitim veriyoruz. Bu hizmetlerimizin yanı sıra vatandaşlarımıza fayda sağlayacak olan Tıbbi ve Aromatik Bitki Çayları konulu seminer düzenleyeceğiz. Bitki çaylarına ilgi duyan, yararları, zararları veya yan etkileri hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüm hemşehrilerimizi seminer programımıza bekliyorum" dedi.

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenecek olan "Tıbbi ve Aromatik Bitki Çayları" eğitim seminerinin ilki 15 Aralık Pazar günü 10.00-12.00 saatleri arasında, ikincisi ise 14.00-16.00 saatleri arasında Endemik Vadi Eğitim Atölyesi'nde gerçekleştirilecek. - ANKARA