Pursaklar'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Başladı - Son Dakika
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Pursaklar'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Başladı

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği, 3-5 Kasım tarihleri arasında bilim meraklılarını ağırlamak üzere başladı. Etkinlikte, sergiler, atölyeler ve bilim gösterileri yer alıyor.

04.11.2024 14:45
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Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği başladı.

Pursaklar Çarşamba Kapalı Pazar Alanı'nda "Keşfet, eğlen, öğren" sloganı ile başlayan bilim şenliği, 3-5 Kasım tarihleri arasında bilim meraklılarını ağırlıyor. TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği, sergiler, atölyeler ve bilim gösterileri ile birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Şenliğin açılış konuşmasında bilim sınıflarını ve dene yap atölyelerinin 2022 yılı itibari ile açıldığını aktaran Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "2022'den 2024'e kadar 7 bin 948 atölye etkinliği düzenledik. 136 bin 790 öğrencimize ulaştı. Ayrıca TEKNOFEST ve Bilim Şenlikleri gibi atölye dışı etkinliklerde 64 bin 777 öğrencimiz bilim ve teknoloji ile buluştu. Toplamda 201 bin 567 öğrencimize hizmet vermiş olduk. Dene Yap Atölyemiz ise 2 Nisan 2022'de hizmete başlamış olup, bu süreçte siber güvenlik, enerji teknolojileri, tasarım ve üretim, yapay zeka, mobil uygulama, yazılım teknolojileri, havacılık ve uzay teknolojileri, robotik kodlama, ileri robotik elektronik programlama gibi 11 farklı alanda eğitim veriyor. 44 ortaokul ve 40 lise öğrencimizi de mezun ettik. Bugün geldiğimiz rakam itibari ile yüz binlerce kişiye hizmet ettiğimiz görülüyor. Bıkmadan, usanmadan öğrencilerimizi teknoloji ve bilimle buluşturmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pursaklar'da TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Başladı - Son Dakika

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