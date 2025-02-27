Pusatlı\'da Ramazan\'da Ücretsiz Ekmek

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Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Pusatlı köyünde, Ramazan ayında ekmekler ücretsiz verilecek.

Hayırseverin destekleri ile Pusatlı mahallesinde bulunan iki bakkalda Ramazan ayı boyunca bütün Pusatlılara ücretsiz ekmek verilecek. Bakkal sahipleri İsmail Gözağaç ve Halil Tanırgan yapmış olduğu açıklamada; "Hayırseverlerimiz destekleri ile Pusatlı mahallemizde ikamet eden bütün Pusatlılı hemşehrilerimiz, Ramazan ayı boyunca ücretsiz ekmeklerini iş yerlerimize gelerek ala bilirler. Desteklerinden dolayı hayırseverlerimize teşekkür ederiz" dedi. - KAYSERİ