Pusu kurularak öldürülen eski milli atlet, vurulduktan sonra yardım istemiş - Son Dakika
Üye Girişi

Pusu kurularak öldürülen eski milli atlet, vurulduktan sonra yardım istemiş

20.07.2022 10:14
Pusu kurularak öldürülen eski milli atlet, vurulduktan sonra yardım istemiş

Adana'da komşusu tarafından tükürük kavgası sonrası pusu kurularak öldürülen milli atletin kardeşi, "Ağabeyim vurulduktan sonra gidip yardım istiyor, 'Bana tampon yapabilir misiniz' diyor.

Adana'da komşusu tarafından tükürük kavgası sonrası pusu kurularak öldürülen milli atletin kardeşi, "Ağabeyim vurulduktan sonra gidip yardım istiyor, 'Bana tampon yapabilir misiniz' diyor. O şahsın gerekli cezayı almasını istiyoruz. Böyle insanların toplumda yaşaması mantıklı değil" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, geçen 4 Temmuz'da merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Lokman D. (33), alt kat komşusu Onur Pekyen'in (31) başına tükürünce tartışma çıktı. Komşuların kavgası, eski milli atlet baba Ahmet Pekyen'in (67) araya girmesiyle sonlandı.

Ancak bunun üzerine Lokman D., balkona perde gerip pusu kurdu ve sabah saatlerinde yürüyüşten dönen Ahmet Pekyen'e av tüfeğiyle ateş açıp öldürdü.

Silahlı saldırının ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Lokman D.'yi cinayette kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalandı. Emniyete götürülen Lokman D.'nin, sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Ahmet Pekyen'in yürüyüşten dönerken eve girmeden önceki hali güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Elimiz, kolumuz bağlı"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Ahmet Pekyen'in kardeşi Yusuf Pekyen, asıl hedefin yeğeni Onur olduğunu söyledi. Pekyen, bir yıldır balkondan çöp attığı iddia edilen Lokman D. ile Pekyen ailesi arasında husumet olduğunu da belirterek, "Lokman, av tüfeği ayarlıyor ve balkona perde kurmuş kendisini kimse görmesin diye orada pusuda bekliyormuş. Asıl hedef benim yeğenimmiş. Ağabeyimi de o gün sabah binaya girerken pompalı tüfekle sıkıp öldürüyor. Şahıs şu anda cezaevinde. Elimiz, kolumuz bağlı. Üzgünüz. Bu şahsın gerekli cezayı almasını istiyoruz. Orada pusuya yatması bizi daha çok üzdü" diye konuştu.

"Gereken cezayı alsın"

Öte yandan Yusuf Pekyen, ağabeyinin vurulduktan sonra vatandaşlardan yardım istediğini de söyleyerek, "Ağabeyim vurulduktan sonra gidip yardım istiyor, 'Bana tampon yapabilir misiniz' diyor. O şahsın gerekli cezayı almasını istiyoruz. Böyle insanların toplumda yaşaması mantıklı değil" ifadelerini kullandı. - ADANA

YORUMLAR
500
Sulama kanalında kayboldu Sulama kanalında kayboldu Adana'da motosikletinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis Adana'da motosikletinde uyuşturucuyla yakalanan sanığa 12,5 yıl hapis
Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Seyhan, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pusu kurularak öldürülen eski milli atlet, vurulduktan sonra yardım istemiş - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:13 Zehirli yılandan akılalmaz tuzak! Örümcek kuyruklu boynuzlu engerek avını böyle tuzağa düşürdü
09:59 Kaçan hırsızı tek hamlede etkisiz hale getirdi! Otoparkçının tekmesi kameraya yansıdı
09:58 Vatandaşın belini büken zamlar Meclis lokantasını da etkiledi! Kuzu kavurma yemek isteyen vekiller 25 lira ödeyecek
09:45 Erdoğan, Reisi ve Putin zirvesinde teröre karşı ortak tavır kararı
09:41 Sahte içki imalatı yapan şebekelere KOM'dan operasyon: 32 kişi gözaltına alındı
09:18 Selahattin Demirtaş, tartışma yaratan "Türkiye Açılımı yapmak zorundayız" sözlerine açıklık getirdi: Çanakkale Şehitliğini ziyaret etmeyi isterim
09:18 Hakkari'de korkunç görüntüler! Evin her yerinden yılan fışkırdı
08:48 Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat 12 yıl sonra aynı sette! Aşkı Memnu'nun başrolleri aynı başarıyı yakalayabilecek mi?
08:38 Putin'in İran'da topallayarak yürümesi dünyada ses getirdi
08:31 Denizli'de kaybolan çocuklardan birinin cansız bedeni 41 saat sonra bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 10:28:14. #1.12#
SON DAKİKA: Pusu kurularak öldürülen eski milli atlet, vurulduktan sonra yardım istemiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement