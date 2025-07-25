Rabia Güneş, Son Yolculuğuna Uğurlandı

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in annesi Rabia Güneş, Ahmetler köyünde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş'in 93 yaşındaki annesi Rabia Güneş dün hayatını kaybetmişti. Rabia Güneş için Ahmetler Köyü Camisinde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Uşak Valisi Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, Belediye Başkanı Özkan Yalım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş, Ulubey Kaymakamı İbrahim Çoşkunaslan, Karahallı Kaymakamı Alper Kırgıl, İl Genel Meclisi Başkanı Kadir Uslu, AK Parti İl Başkanı Himmet Yaşar, ilçe belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, aile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından, merhume Rabia Güneş köy mezarlığında gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurlandı. - UŞAK