Radyo Esenler Ramazan Ayına Özel 'İftarı Beklerken' Programını Sunuyor - Son Dakika
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Radyo Esenler Ramazan Ayına Özel 'İftarı Beklerken' Programını Sunuyor

Radyo Esenler Ramazan Ayına Özel \'İftarı Beklerken\' Programını Sunuyor

Radyo Esenler ve 91.8 İstanbul'un Sesi ortak yayınıyla her akşam dinleyicilerine Ramazan çantası hediye eden 'İftarı Beklerken' programı, çeşitli konular ve konuklarla iftar sevincini paylaşıyor.

05.03.2025 13:55  Güncelleme: 13:57
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Ömer Çelik ve Musa Ada'nın sunumuyla Radyo Esenler ve 91.8 İstanbul'un Sesi ortak yayınıyla dinleyicilerle buluşan "İftarı Beklerken", Ramazan ayı boyunca her akşam takipçilerine Ramazan çantası hediye ediyor. Program, farklı konu ve konuklarıyla iftar sevincini doyasıya yaşatıyor.

Esenler Belediyesi'nin sevilerek takip edilen radyosu Radyo Esenler, af, mağfiret ve bereket ayı Ramazan ayına özel hazırlanan çeşitli programlarla dinleyicilerin karşısına çıkıyor. Radyo Esenler ve 91.8 İstanbul'un Sesi ortak yayınıyla her akşam canlı olarak meraklılarıyla buluşan 'İftarı Beklerken' programında, bir kişi Ramazan çantasının sahibi oluyor. Programda sorulan soruya doğru yanıt veren dinleyiciler, yapılan çekilişle birbirinden güzel hediyeler kazanma fırsatı yakalıyor. Dinleyiciler yanıtlarını Radyo Esenler'in instagram hesabına mesaj yoluyla iletiyor. En hızlı yanıtı veren ise Ramazan çantasının sahibi oluyor.

Radyo Esenler'de Ramazan ayı boyunca "Asr-ı Saadette Ramazan", "Peygamber İkliminden", "Kur'an Sofrası", "Ramazan Gölgesinde Bir Hayat" ve "Hayat Mektebi" adlı programlar meraklılarıyla buluşuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Radyo Esenler Ramazan Ayına Özel 'İftarı Beklerken' Programını Sunuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Radyo Esenler Ramazan Ayına Özel 'İftarı Beklerken' Programını Sunuyor - Son Dakika
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