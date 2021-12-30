Radyo Mert Yönetim Kurulu Başkanı Sönmüş hayatını kaybetti - Son Dakika

Adıyaman'dan yayın yapan Radyo Mert Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sönmüş, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Radyo Mert Yönetim Kurulu Başkanı ve Turkuaz Basın Kartı sahibi Murat Sönmüş, önceki gün Mersin'e giderken kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Murat Sönmüş (54) hayatını kaybetti.

Mersin'den Adıyaman'a getirilen Murat Sönmüş'ün cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla aile mezarlığına defnedildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın da katıldığı cenaze namazında Sönmüş'ü ailesi, sevenleri ve meslektaşları yalnız bırakmadı. - ADIYAMAN