Rahim Duman, Bilecik'teki Şeyh Edebali Özel Bakım Merkezi inşaatını yerinde inceledi - Son Dakika
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Rahim Duman, Bilecik'teki Şeyh Edebali Özel Bakım Merkezi inşaatını yerinde inceledi

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Rahim Duman, Bilecik\'teki Şeyh Edebali Özel Bakım Merkezi inşaatını yerinde inceledi
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Rahim Duman, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Birimi ile yapımı süren Şeyh Edebali Özel Bakım Merkezi inşaatında inceleme yaptı. İncelemede inşaat süreci ve fiziki ilerleme değerlendirildi, yetkililerden bilgi alındı.

Bilecik'te Şeyh Edebali Özel Bakım Merkezi inşaatında inceleme yapıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür yardımcısı Rahim Duman, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Birimi ile birlikte yapımı devam eden Şeyh Edebali Özel Bakım Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemelerde merkezin inşaat süreci ve fiziki ilerleme durumu yerinde değerlendirilirken, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

İl Müdürü Nejat İlhan, "Çalışma kapsamında tesisin inşaat süreci ve fiziki ilerleme durumu yerinde incelenerek, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı" dedi.

Kaynak: İHA
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