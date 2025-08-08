Ralli ve Hemşirelikte Kadın Gücü - Son Dakika
Ralli ve Hemşirelikte Kadın Gücü

Ralli ve Hemşirelikte Kadın Gücü
08.08.2025 09:53
Hilal Olgun, hem ralli pilotu hem hemşire olarak kadınlara ilham veriyor.

Samsun'da devlet hastanesinde hemodiyaliz hemşiresi olarak görev yapan Hilal Olgun, hem sağlık çalışanı hem de ralli pistlerinde mücadele eden Samsun'un tek kadın sporcusu olma özelliğini taşıyor. Hayat kurtarmakla hız tutkusunu birleştiren Hilal Olgun, mesleğiyle sporu bir arada yürüterek kadınlara "yapabilirsin" mesajı veriyor.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemodiyaliz hemşiresi olarak görev yapan 30 yaşındaki Hilal Olgun, 4 yıldır ise ralli sporuyla aktif olarak ilgileniyor. Çocukluğundan bu yana otomobillere büyük bir ilgi duyan Olgun, hem mesleğini sürdürüyor hem de ralli pistlerinde başarı kovalıyor.

Hemşireliğin başlı başına özveri gerektiren zor bir meslek olduğunu belirten Olgun, "Ralli pilotluğu riskli bir spor. Sanırım ben hayatımda riski seviyorum. İkisini bir arada yürütmek yorucu olabiliyor. Nöbet çıkışı direkt yarışa gittiğim çok zaman oluyor. Ama sevdiğiniz bir işi yaparsanız, her şeye zaman ayırabiliyorsunuz" dedi.

"İlk yarışım unutulmazdı"

Çocukluğundan beri otomobillere ilgi duyduğunu söyleyen Olgun, otomobil sporlarına ilk olarak gözetmen olarak katıldığını belirterek, "Gözetmenlik yaptıktan sonra bir yarışmaya katıldım. Orada Türkiye üçüncüsü oldum. İlk kez direksiyon başına o yarışta geçtim ve benim için unutulmaz bir projeydi. 70 kadının katıldığı bir organizasyondu. Sonrasında federasyonun eğitimlerine katıldım" diye konuştu.

"Bir kadının ralli aracına binmesine vesile olmak beni mutlu eder"

Şu anda Türkiye Ralli Şampiyonası'nda co-pilot olarak görev yapan Hilal Olgun, sponsorlarının desteğiyle Ege Bölgesi'nde düzenlenen otokros yarışlarında da pilot olarak mücadele ediyor. Samsun'da bu alanda tek kadın sporcu olarak yer aldığını vurgulayan Olgun, "Samsun'da bu konuda tek olmaktan dolayı öncü olabileceğimi düşünüyorum. Belki de bir kadının ralli aracına binmesine vesile olmak beni çok mutlu eder. Ayda bir Türkiye'nin farklı şehirlerinde yarışlar oluyor. Bunun için ciddi bir mesai harcamak gerekiyor. Çalıştığım hastanede ekip arkadaşlarım ve sorumlu hemşirem her zaman yanımda oldular. Kadınların bu sporda daha fazla yer alması için elimden geleni yapmak istiyorum. Ben kadınların da bu sporu yapmaları için öncü olmak ve daha fazla kadınla yarışlarda rekabet içerisinde bulunmak istiyorum" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Otomobil, samsun, Kadın, Yerel, Pilot, Spor, Son Dakika

