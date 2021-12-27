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Ramazan Anıl, TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi oldu - Son Dakika

Ramazan Anıl, TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi oldu

27.12.2021 16:12
Ramazan Anıl, TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi oldu

Eskişehir Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 3. Olağan İl Genel Kurulu toplantısında Ramazan Anıl TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi oldu.

Eskişehir Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 3. Olağan İl Genel Kurulu toplantısında Ramazan Anıl TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi oldu.

Bir okuldu düzenlenen toplantı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Yapılan seçimin ardından önceki İl Temsilcisi Fatih Sert bir konuşma yaptı, daha sonra kürsüye gelen Eskişehir AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, "TÜGVA' çok önemli çalışmalara imza attı. Eskişehir'de yaptıkları başarılı faaliyetlerinden dolayı eski yönetime teşekkür ederim. Yeni seçilecek yönetime de başarılar dilerim" dedi.

Yeni seçilen TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Ramazan Anıl ise, "TÜGVA bir eğitim otağıdır. TÜGVA hem ahlakı hem maneviyatı ile hem de bilgi ve becerileri ile namzet bir gençliğin adıdır. TÜGVA Anadolu irfanının ta kendisidir. Ecdadın 1400 yıllık şanlı tarihini omuzlarında gururla taşıyan ve bu tarihe layık nesiller olmak için gayret etmeyi de bir borç bilen gençliğin adıdır. TÜGVA dün Ertuğrulları, Fatihleri ve Yavuzları yetiştiren güçlü çınarın taze filizleridir. TÜGVA mazluma umuttur ve adaleti haykıracak güçlü bir sesin kılavuzudur" dedi.

TÜGVA Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Özgül, yeni seçilen TÜGVA İl Temsilcisi Ramazan Anıl'a görev belgesini verdi. Yeni göreve gelen yönetim kurulunun tanıtılmasıyla kongre son buldu. Yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Seda Şahin (Kadın ve Aile Koordinatörü), Can Keçialan (Teşkilat Koordinatörü), Yakup Kara (Ortaokul Koordinatörü), Ali Koçak (Lise Koordinatörü), Emrah Çılgın (Medya ve İletişim Koordinatörü), Hasan Aslan (İdari ve Mali İşler Koordinatörü) - ESKİŞEHİR

Ramazan Anıl, TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi oldu
Ramazan Anıl, TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi oldu

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Eskişehir, Emrah, Fatih, TÜGVA, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ramazan Anıl, TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi oldu - Son Dakika


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