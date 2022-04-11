Ramazan ayı boyunca 70 ihtiyaç sahibi eve sıcak yemek ikramı yapılacak - Son Dakika
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Ramazan ayı boyunca 70 ihtiyaç sahibi eve sıcak yemek ikramı yapılacak

11.04.2022 10:14
Ramazan ayı boyunca 70 ihtiyaç sahibi eve sıcak yemek ikramı yapılacak

Bilecik İnhisar Belediyesi, İnhisar Kaymakamlığı ve hayırsever vatandaşların da katkılarıyla Ramazan ayı boyunca 70 ihtiyaç sahibi eve sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Bilecik İnhisar Belediyesi, İnhisar Kaymakamlığı ve hayırsever vatandaşların da katkılarıyla Ramazan ayı boyunca 70 ihtiyaç sahibi eve sıcak yemek ikramında bulunuyor.

İnhisar Belediyesi Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri unutmadı. Dev kazanlarda özenle hazırlanan çeşit çeşit sıcak yemekler özel olarak tasarlanan kaplarda ihtiyaç sahibi ailelere ikram ediliyor. Hazırlanan yemekler paketlenerek kurulan ekiple iftar öncesinde ilçenin dört bir yanındaki ailelere ulaştırılıyor.

Belediye olarak her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin aynında olduklarını ifade eden İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, "İhtiyaç sahibi hemşirelerimizin evlerine ramazan ayı boyunca iftarlarını açmak üzere sıcak yemeklerini ulaştırmaya çalışıyoruz. Allah izin verirse Ramazan ayında her gün 70 haneye ulaşarak sıcak yemek ikramımızı sunmuş olacağız. İnhisar Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Ramazan ayı boyunca 70 ihtiyaç sahibi eve sıcak yemek ikramı yapılacak

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Osmaneli halkı belediye tarafından düzenlenen mahalle iftarlarında bir araya geldi Osmaneli halkı belediye tarafından düzenlenen mahalle iftarlarında bir araya geldi

Bilecik, İnhisar, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ramazan ayı boyunca 70 ihtiyaç sahibi eve sıcak yemek ikramı yapılacak - Son Dakika


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