Ramazan Ayı Öncesi Müftüler, Altınova'da toplandı - Son Dakika
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Ramazan Ayı Öncesi Müftüler, Altınova'da toplandı

23.03.2022 11:00
Ramazan Ayı Öncesi Müftüler, Altınova'da toplandı

Diyanet İşleri Başkanlığı genelgesine göre idari ve mesleki konuların görüşüldüğü ve her ay farklı ilçelerde yapılan müftüler toplantısına Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren ev sahipliği yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı genelgesine göre idari ve mesleki konuların görüşüldüğü ve her ay farklı ilçelerde yapılan müftüler toplantısına Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren ev sahipliği yaptı.

Yalova Altınova Müftülüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Yalova İl Müftü Vekili Dr. İhsan Kara, İl Müftü Yardımcısı İsmail Hısım, Altınova Müftüsü Recep Eren, Armutlu Müftüsü Şahmetdin Özdemir, Çınarçık Müftüsü Recayi Albayrak, Çiftlikköy Müftüsü Yusuf Ulusoy ve Termal Müftüsü Enes Yılmaz katıldı.

Toplantı, Çınarcık Müftüsü Recayi Albayrak'ın Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başladı. İl Müftü Vekili Dr. İhsan Kara başkanlığındaki toplantıda "Ramazan ve Doğruluk" temalı 2022 Yılı Ramazan Ayı Talimatı tüm ayrıntıları ile ele alındı. İdari, mali ve din Hizmetleri konularında istişareler yapılmasından sonra ilçe müftülerinin görüş ve önerileri dinlendi.

Altınova İlçe Müftüsü Recep Eren, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Yalova İl Müftü Vekili Kara da Eren'e ev sahipliği için teşekkür etti. - YALOVA

Ramazan Ayı Öncesi Müftüler, Altınova'da toplandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ramazan Ayı Öncesi Müftüler, Altınova'da toplandı - Son Dakika


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