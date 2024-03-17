Ramazan ayının gelmesiyle beraber Eskişehir'deki vatandaşlar sazan ve hamsiye talep gösterdi.
Eskişehir Odunpazarı ilçesi Sencer Sokak üzerinde balıkçı olan Boran Arslanbenzer, Ramazan ayının gelmesiyle beraber sazan ve hamsi satışında yoğun artış olduğu söyledi. Vatandaşın çupra, levrek ve mercan gibi diğer balık türlerinden ziyade hamsi ve sazan tercih ettiğini dile getiren Arslanbenzer, bu durumdan da memnun olduğunu söyledi.
"Bu aylarda sazan türü daha lezzetli oluyor"
Yağlanma mevsimi olduğu için sazan balığının şu dönemde daha lezzetli olduğunu belirten Boran Aslanbenzer, şu ifadeleri kullandı:
"Hamsi ve sazan türleri şu anda en çok tüketilen balıklar arasında. Bu balıklar yaz ayında daha çok satılır, işlerimiz kış ayına göre yarı yarıya kadar düştü. Şu anda sazanın tam mevsimi ve bu mevsimde yağlanmaya başlıyor. Mercan, dil balığı, çupra ve levrek, sazan ve hamsi satışına göre çok daha az tercih ediliyor, bunun sebebi de sazanın tam yağlanma mevsimi. Bu aylarda sazan türü daha lezzetli oluyor. Bu durum da bizi mutlu ediyor. Hamsinin 1 kilosu 100 TL, sazanın ise 120 TL olarak değişebiliyor." - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Yerel › Ramazan Ayında Eskişehir'de Sazan ve Hamsi Talebi Arttı - Son Dakika
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