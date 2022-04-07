Ramazan ayında Türkiye'den Tanzanya'ya yardım eli - Son Dakika
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Ramazan ayında Türkiye'den Tanzanya'ya yardım eli

07.04.2022 11:46
Ramazan ayında Türkiye'den Tanzanya'ya yardım eli

Avrupa Yetim Eli Derneği ekibi, hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan ramazan kolileriyle Tanzanya'nın Tanga bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahibi 550 aileyi sevindirdi.

Avrupa Yetim Eli Derneği ekibi, hayırseverlerin bağışlarıyla hazırlanan ramazan kolileriyle Tanzanya'nın Tanga bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahibi 550 aileyi sevindirdi.

Avrupa'da yaşayan Türk gurbetçilerin destekleri ile 30 ülkede Ramazan ayı nedeniyle ayni ve gıda yardımlarını yetimlerin yüzünü güldürmeye ve ihtiyaç sahibi aileleri sevindiriyor.

Almanya merkezli faaliyet gösteren Yetim Eli Derneği, ramazan ayı vesilesi ile Afrika ülkesi Tanzanya'nın Tanga bölgesinde ihtiyaç sahiplerine yardım elini uzattı.

Dernek gönüllüsü Nizamettin Aygan, Gökhan Karalök ile birlikte gazeteci Güngör Yavuzaslan, Tanzanya'da Ramazan ayı faaliyetlerini çerçevesinde kırsal bölgelerde ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve ayni nakdi yardımda bulunarak, yetimhanelerde kalan çocuklarla bir araya geldi.

Dernek gönüllüsü Nizamettin Aygan, Tanzanya'nın Tanga bölgesinde yüzlerce yardıma muhtaç ailelere Ramazan ayı vesilesiyle kumanyalar dağıtıklarını söyledi.

Aygan, Avrupa'da gurbetçi hayırsever vatandaşların bağışlarının büyük bir özenle muhtaçlara ulaştırdıklarını kaydederek, "Bölge halkı Türkiye'den gelen bu yardımlara karşı büyük bir memnuniyet gösteriyor.

Avrupa merkezli Türklerin kurduğu yardım STK'ları son yıllarda Afrika yardım faaliyetleri ile dikkat çekiyor. Avrupa Yetim Eli Derneği 30 ülkede Ramazan ayı nedeniyle yardım çalışmaları gerçekleştiriyor ve onların evlerinde iftarlık ve sahurluk olmasına vesile oluyoruz" dedi. - DARÜSSELAM

Ramazan ayında Türkiye'den Tanzanya'ya yardım eli

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Tanzanya, Ramazan, Türkiye, Afrika, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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