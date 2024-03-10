Ramazan ayı ile özdeşleşmiş hurma tezgahta yerini aldı.
On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı ile özdeşleşmiş hurma, Erzincan'daki çarşı ve pazarlarda yerini aldı. Kilosu 70 ile 300 lira arasında değişen 15 çeşit hurma tezgahları süslüyor. Doyuruculuğu ve besleyiciliğinin yanında Ramazan ayına özgü olması nedeniyle ayrı bir önemi olan hurmaya vatandaşlar ilgi gösteriyor.
Ramazan ayında hurmaya olan talebin arttığını söyleyen esnaf Mustafa Yetim, "Hurma her derde devadır. Hurma, şeker hastalığına da iyi gelir, her derde deva olan bir üründür. Mübarek ayın hurmasını 12 ay boyunca satıyoruz. Geleneklerimizden dolayı babalarımızdan ve dedelerimizden gördüklerimizi biz de devam ettiriyoruz. Ramazan'da sofralarda iftarı açmadan önce sofralarımızda bulunuyor" dedi.
Ucuz hurmanın kalitesi kötü değil
Tezgahlardaki hurma fiyatlarının kalitesinden ziyade geldikleri yere göre değiştiğini ve uzak mesafeden gelen hurmanın maliyetinin daha fazla olduğunu söyleyen Mustafa Yetim, "Ramazanların vazgeçilmezi, sofraların bereketi hurma tezgahlara indi. Hurma fiyatları 70 liradan 300 liraya kadar çıkıyor. 70 liralık hurmanın kalitesinin düşük olduğu anlamına gelmez. 300 liralık hurmanın geldiği yer biraz uzun ve meşakkatli olduğu için fiyat biraz daha pahalı. 70 liralık hurma da daha yakın mesafeden geldiği için fiyat biraz daha düşük tutuldu. Bu ramazan geçen ramazan olduğu gibi hurma fiyatları biraz daha arttı. Ama biz kar marjımızı azaltarak hurma fiyatlarını düşürdük. Vatandaşın alım gücü buna yetsin. Hurmaya rağbetin ilerleyen günlerde de artacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu. - ERZİNCAN
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