Ramazan Bayramı\'nda Milli Parklar ve Tabiat Parklarına Yoğun İlgi

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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) bünyesindeki milli parklar ve tabiat parklarını, Ramazan Bayramı'nı da içine alan 9 günlük tatil süresince 2 milyon 906 bin 385 kişi ziyaret etti.

Doğayla içi içe vakit geçirmek isteyen vatandaşların 6-14 Nisan 2024 tarihlerini kapsayan bayram tatilinde, DKMP Genel Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğundaki tabiat parkları ve milli parklar oldu.

Havası, suyu, tarihi-doğal kaynak değerleri, tabii görünümleri ve sakin ortamları ile ziyaretçilerine eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme imkanı sunan korunan alanlar, 9 günlük tatil süresince milyonlarca kişinin akınına uğradı.

Ülke genelindeki korunan alanları söz konusu tarihlerde 2 milyon 906 bin 385 kişi ziyaret ederken 278 bin 748 ziyaretçiyi ağırlayan Ormanya Tabiat Parkı, en fazla rağbet gören alanların başında geldi.

Bu bölgeyi sırasıyla 274 bin 689 ziyaretçi sayısı ile Beydağları Sahil Milli Parkı, 273 bin 342 ziyaretçi sayısı ile Marmaris Milli Parkı, 142 bin 380 ziyaretçi sayısı ile Beyşehir Gölü Milli Parkı ve 100 bin 15 ziyaretçi sayısı ile de Burç Tabiat Parkı izledi.

Ziyaretçilerine yaz kış ayrı güzellikler sunan Abant gölü Milli Parkı'nı 91 bin 300, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nı 87 bin 540, Şamlar Tabiat Parkı'nı 70 bin 505, Kuzuyayla Tabiat Parkı'nı 59 bin 110, Meryemana Tabiat Parkı'nı ise 55 bin 254 kişi ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı DKMP Genel Müdürlüğü bünyesindeki korunan alanları, geçen yıl Ramazan Bayramı tatilinde de 1 milyon 333 bin 718 kişiyi ağırlamıştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DKMP Genel Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğu altındaki korunan alanları, sahip oldukları kaynak değerlerle koruma gayretinde olduklarını belirterek, "Özellikle uzun tatil dönemlerini fırsat bilerek doğa ve açık hava aktivitelerini tercih eden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla alan düzenlemeleri yapıyor, tanıtım merkezleri, konaklama tesisleri, seyir terasları, tur güzergahları ve macera parkurları gibi projeler hazırlıyor, kısacası korunan alanlarımızı geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu çalışmalarla her geçen yıl daha fazla sayıda vatandaşın korunan alanlarda vakit geçirmesini sağlamayı amaçladıklarının altını çizen Yumaklı, "Yürüttüğümüz çalışmaların da etkisiyle vatandaşlarımızın korunan alanlara ilgisinin artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Tabiat parklarını ve milli parkları ziyaret eden vatandaşlarımızın bu alanlardan güzel anılarla memnun bir şekilde ayrılmaları da bizleri ayrıca motive ediyor. Ülkemizin doğal güzelliklerini korumayı ve geliştirmeyi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA