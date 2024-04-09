Ramazan Bayramı öncesi birçok gelenek yok olurken, bayram öncesi tıraş geleneği devam ettiği için berberlerde yoğunluk yaşanıyor.
Ramazan Bayramı öncesi birçok gelenek ya yok olmuş ya da yok olmaya yüz tutmuş durumda. Bu geleneklerin başında ise fırınlarda baklava yaptırma, çocukların kapı kapı dolaşarak şeker toplama, bayram kömbesi gibi gelenekler başta geliyor. 1990'lı ve 1980'li yıllarda arife günü fırın önlerinde kadınların baklava kuyruğu oluşurken, bugünlerde bunu görmek çok mümkün olmuyor. Ayrıca her yöreye ait bayram kömbesi de artık yapılmıyor. Bunun yanı sıra çocuklar bile artık ev ev gezip şeker toplamıyor. Bu gelenekler yok olmaya yüz tutmuşken bayram öncesi tıraş olma geleneği ise aynen devam ediyor. İster erkek, ister kadın olsun bayrama daha şık ve güzel girmek için berberlere akın ediyor.
Berber Ahmet Uluçay, bayram öncesi tıraş olmanın bayram geleneklerinin en başında geldiğini ve hiçbir zaman bitmediğini belirterek, "Baklava yapma, şeker toplama gibi gelenekler bitmek üzere. Ancak insanlar bayrama daha güzel ve şık girmek istediği için tıraş geleneği devam ediyor. Çok fazla rağbet olduğu için biz de randevu sistemi uyguluyoruz. Bu da pandemiyle birlikte başladı" dedi. - ADANA
Son Dakika › Yerel › Ramazan Bayramı Öncesi Tıraş Geleneği Devam Ediyor - Son Dakika
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