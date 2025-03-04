Ramazan'da Yardım Eli - Son Dakika
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Ramazan'da Yardım Eli

Ramazan\'da Yardım Eli

Doğubayazıt Gençlik Merkezi, ihtiyaç sahiplerine yardım kolileri ulaştırarak dayanışma sağlıyor.

04.03.2025 09:37
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Ağrı Doğubayazıt Gençlik Merkezi, Ramazan Ayı'nın anlam ve ruhuna uygun şekilde, ihtiyaç sahibi ailelere uzanan yardım eli oluyor.

Merkez bünyesinde bir araya gelen gönüllüler, Ramazan yardım kolilerini büyük bir özveri ve hassasiyetle hazırlayarak, en küçük bir eksik ya da aksaklık yaşanmamasını sağlıyor. Bu koliler, özenle seçilmiş gıda ve temel ihtiyaç maddelerini içerirken, yardıma muhtaç ailelerin kapılarına kadar bizzat ulaştırılıyor. Gösterilen bu çalışmalar, yalnızca fiziksel ihtiyaçları karşılamakla kalmayıp, toplumda dayanışma ruhunu yeniden canlandırarak yardımlaşmanın derin insani anlamını da gözler önüne seriyor. İhtiyaç sahibi ailelerin yüzlerinde beliren mutluluk ve içlerindeki huzur, yapılan bu yardım faaliyetlerinin ne derece kıymetli ve anlam yüklü olduğunu bir kez daha açıkça gösteriyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

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