Ramazan davulcuları bahşişlerini topladı - Son Dakika
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Ramazan davulcuları bahşişlerini topladı

19.04.2022 15:36
Ramazan davulcuları bahşişlerini topladı

Erdekli davulcular, maniler eşliğinde sahura kaldırdıkları mahalle sakinlerinden bahşiş topluyor.

Erdekli davulcular, maniler eşliğinde sahura kaldırdıkları mahalle sakinlerinden bahşiş topluyor.

Erdek'te soğuk, sıcak demeden Ramazan ayı boyunca sokak sokak gezerek mahalle sakinlerini sahura kaldıran davulcular, bahşiş toplamak için mahalle sokaklarını dolaştı.

Ramazan ayının ortalarında bulunulduğu bu günlerde, davul çalarak sokak sokak dolaşan davulculara bazı vatandaşlar pencerelerinden bahşiş attı.

Erdekli davulcular "Her yıl ramazan ayında davul çalarak vatandaşları sahura kaldırıyoruz. Çok şükür bu senede ramazan ayına ulaştık. Ramazan'ı yarıladık vatandaşlarımızdan bahşiş alıyoruz. Vatandaşlarımız da bu geleneğin devam etmesinden mutlu olduklarını söylüyorlar" diye konuştu.

Bahşiş veren vatandaşlar ise ramazan ayı boyunca kendilerini sahura kaldıran davulculara bir nebze katkı sunmak için bahşiş verdiklerini ifade etti. - BALIKESİR

Ramazan davulcuları bahşişlerini topladı

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Ramazan, Erdek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ramazan davulcuları bahşişlerini topladı - Son Dakika


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