Ramazan Öncesi Fiyat Uygulamasına Denetim İstemi

Ramazan için alışveriş yaparken kazıklanmayın
Tüketiciler Ramazan öncesi kafasına göre fiyat uygulaması yapan marketlere ve online sitelere denetim istiyor
BURSA - Tüketiciler Ramazan ayı öncesinde un, şeker, pirinç, yağ, deterjan gibi belli ürünlerde kafasına göre fiyat uygulayan marketlere denetim yapılmasını istiyor.
11 ayın sultanı Ramazan öncesi market ve bakkallarda fahiş fiyatlarda satılan ürünlerle ilgili Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz açıklama yaptı. Aynı marka 10 kilogram unun bir markette 119 lira, bir başka markette 159 lira, online alışveriş yapılan bir sitede ise 319 liradan satıldığını belirten Yılmaz, Ramazan öncesi uygulanan farklı ve fahiş fiyatlar sebebiyle tüketicilerden çok sayıda şikayet aldıklarını ifade ederek, " Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda yaptığı denetimleri takip ediyoruz. Bakanlığın denetimlerine rağmen, fahiş fiyatları devam ettiren fırsatçıları göz ardı etmemek gerekir. Ramazan ayına giriyoruz, fırsatçılara fırsat vermemek lazım. Piyasayı daha çerçeveli bir şekilde denetlemenin tüketicinin yararına olduğunun altını çizmek isterim" diye konuştu.
Ramazan ayı öncesi farklı marketlerde farklı fiyatlara satılan kırmızı et, sıvıyağ ve un gibi temel ürünlerle ilgili yaptığı açıklamada Yılmaz, "Son zamanlarda gıda ve diğer ürünlerdeki fahiş fiyatlarla ilgili sıkça şikayet alıyoruz. Tüketici, fiyat artışlarına karşı mağdur durumda ve bu durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor" dedi.
Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Derneğimize gelen şikayetler arasında un, peynir, sıvıyağ, kırmızı et ve deterjan gibi ürünlerde, farklı dükkanlarda farklı fiyatların uygulandığını, bazı marketlerde ise aynı ürünün fahiş fiyatlarda satıldığıyla ilgili bizlere şikayet geldi. Ticaret Bakanlığı'nın da fahiş fiyatlarla mücadele konusunda 'Haksız fiyat değerlendirme kurulu' adı altında bir kurul oluşturduğunu biliyoruz. Perakende satışa konu olan tüm mallarda fahiş fiyatlarla ilgili tüketici şikayetleri bu kurul değerlendirecek. Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda yaptığı denetimleri takip ediyoruz. Ama eklemek istediğim şey; Bakanlığın denetimlerine rağmen, fahiş fiyatları devam ettiren fırsatçıları göz ardı etmemek gerekir. Ramazan ayına giriyoruz, fırsatçılara yer vermemek lazım. Piyasayı daha çerçeveli bir şekilde denetlemenin tüketicinin yararına olduğunun altını çizmek isterim" diye konuştu.
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Son Dakika › Yerel › Ramazan Öncesi Fiyat Uygulamasına Denetim İstemi - Son Dakika
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