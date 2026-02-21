Ramazan Sohbeti Öğrencilere Anlatıldı

Afyonkarahisar İl Müftülüğü tarafından öğrencilere yönelik Ramazan sohbeti etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik Hacı Sultan Hüsnü Ulu Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapıldı. Değerler Eğitimi programı çerçevesinde yapılan etkinlikte İl Müftü Yardımcısı Tuğba Anatoprak'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda Ramazan ayının önemine vurgu yapılarak, Ramazan ayının faziletleri anlatıldı. Çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlik konuşmaların ardından öğrencilerin sorularının cevaplanması ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR