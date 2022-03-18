Ramazanın müjdecisi Berat Kandili, Aliağa'da idrak edildi - Son Dakika
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Ramazanın müjdecisi Berat Kandili, Aliağa'da idrak edildi

18.03.2022 15:26
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili, Aliağa'da idrak edildi

Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın habercisi Berat Kandili, Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen özel bir program ile idrak edildi.

Rahmet ve bereket ayı Ramazan'ın habercisi Berat Kandili, Aliağa Belediyesi tarafından düzenlenen özel bir program ile idrak edildi.

Kur'an-ı Kerim Ezbere Okuma Dünya Birincisi Hafız Selman Okumuş, Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya Birincisi Hafız Ali Tel ile kasideleriyle ünlü Hafız Mustafa Duman'ın konuk olduğu programa Aliağalılar yoğun ilgi gösterdi. Aliağa Belediyesi Spor Salonunda organize edilen programda katılımcıları kapıda karşılayan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, vatandaşların kandilini kutladı. Salona gelen vatandaşlara program öncesinde içinde gül lokumu, kandil simidi ve mevlit şekeri olan kandil paketleri dağıtıldı. Hafız Selman Okumuş'un açılış konuşmasıyla başlayan program, Kur'an Ailesi öğrencilerinin farklı dillerde Yasin surelerini okumalarıyla devam etti. Ardından Mevlithan Mustafa Duman'ın semazen eşliğindeki ilahi ve kasideleri gönüllere hitap etti. Katılımcılar, Hafız Selman Okumuş'un doyumsuz sohbetini ve Hafız Ali Tel'in Kur'an tilavetini keyif alarak dinledi. Program, okunan Fatiha suresiyle son buldu.

"Aliağa'mızın ve tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun"

Kur'an-ı Kerim'den surelerin okunduğu, duaların edildiği ve ilahilerin söylendiği programın sonunda genç hafızlara hediyelerini vermek üzere sahneye gelen Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Pandemiden ötürü uzun zamandır bir araya gelememiştik. Ramazan ayının müjdecisi Berat gecesinde bir araya gelmek nasip oldu. Bu mübarek gecede bizlerle birlikte olan değerli hafızlarımız ile geleceğin hafızlarına teşekkür ediyorum. Buraya gelen, teşrif eden Aliağalılara ayrıca teşekkür ediyorum. Aramızda Aliağalı şehitlerimizin anneleri var. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Bizlere bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Aliağa'mızın ve tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun" dedi. Hafız Selman Okumuş ise "Aliağa böylesine mübarek gecelerin kıymetini bilen insanlarla dolu. Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a ve buraya gelen Aliağa'nın tüm güzel insanlarına teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Yaklaşık 3 saat süren programa Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yanı sıra şehit aileleri, kapalı spor salonunu dolduran çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR

Ramazanın müjdecisi Berat Kandili, Aliağa'da idrak edildi
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili, Aliağa'da idrak edildi
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili, Aliağa'da idrak edildi
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili, Aliağa'da idrak edildi
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili, Aliağa'da idrak edildi
Ramazanın müjdecisi Berat Kandili, Aliağa'da idrak edildi

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Aliağa Belediyesi, Berat Kandili, Serkan Acar, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ramazanın müjdecisi Berat Kandili, Aliağa'da idrak edildi - Son Dakika


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