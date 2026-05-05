Rasim Fırat 7. Kez Başkan Seçildi
05.05.2026 19:48
Rasim Fırat, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığında 7. kez güven tazeledi.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EESOB) başkanlık seçiminde mevcut başkan Rasim Fırat, 7'nci kez güven tazeleyerek yeniden seçildi.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Hizmet Binası'nda yoğun katılımla gerçekleştirilen 32. Olağan Genel Kurul'un divan başkanlığını Ahmet Aydan yaptı. Seçimlere mevcut Başkan Rasim Fırat'ın yanı sıra Yücel Karakaya ve Hikmet Karaca aday olarak katıldı.

Genel kurulda 291 delegeden 283'ü oy kullandı. Yapılan oylamada Rasim Fırat 130 oy alarak yeniden başkanlığa seçilirken, Yücel Karakaya 122, Hikmet Karaca ise 31 oy aldı.

"Seçimler sosyal medya ile değil, gönüllere girmekle kazanılıyor"

Seçim sonuçlarının ardından teşekkür konuşması yapan Başkan Rasim Fırat, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Fırat, "Emek ve alın teri, ülkemizin kalkınmasındaki en temel güçtür. Üreten, çalışan ve ekonomimize katkı sağlayan tüm çalışanlarımızın emeği her türlü takdirin üzerindedir. Bu başarı yalnızca bana değil, ekip arkadaşlarıma ve Erzurum'a aittir" dedi.

Seçimlerin gönüllere dokunarak kazanıldığını ifade eden Fırat, "Seçimler sosyal medya ya da son anda ortaya atılan gerçekçi olmayan vaatlerle kazanılmaz. Seçimler, gönüllere girerek kazanılır. Biz de ekip arkadaşlarımızla birlikte gönüllere dokunarak bu seçimi 7'nci kez kazandık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Ayağı yere basan projelerle hizmet etmeye devam edeceğiz"

Gerçekçi ve uygulanabilir projelerle hareket ettiklerini vurgulayan Fırat, "Hiçbir zaman yapılmayacak vaatlerde bulunmadık. Yapabileceğimiz sözleri verdik. Esnafımız da bize güvendiği için destek verdi. Bu başarının sırrı, insanların gönüllerine girmektir" ifadelerini kullandı.

Esnaf ve sanatkarlara hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Fırat, "Ayağı yere basan projelerle esnafımıza hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Esnafımızın hiçbir konuda mağdur edilmesine izin vermeyeceğiz. Hep birlikte çalışarak haklarını savunmaya devam edeceğiz" dedi.

2002 yılında göreve başladıklarını hatırlatan Fırat, "24 yılı geride bıraktık. Bugün 4 yıl daha görev yapma sorumluluğu bize verildi. Hiç kimseye kırgınlığım yoktur. Ben tüm esnaf ve sanatkar teşkilatlarının başkanıyım. Bundan sonra da esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarına daha fazla odaklanarak çözüm üretmek için gayret edeceğim" şeklinde konuştu.

Rasim Fırat başkanlığındaki yönetim kurulu ise Ersal Yılmaz, Raci Çavuşoğlu, Gülsün Musaoğlu, Fuat Yılmaz, Selim Alak ve Necmettin Şöğütlü'den oluştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

