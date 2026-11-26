Raylı sistem filosuna bir tramvay daha katıldı, Samsun'da 12 araçtan 7'si yoldaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, raylı sisteme kazandırılan yeni tramvaylardan birinin daha Samsun'a ulaştığını açıkladı. Yüzde 74 yerlilik oranına sahip 12 tramvayın tamamı hizmete girince filodaki araç sayısı 29'dan 41'e çıkacak, kalan 7 tramvay etap etap gelecek.
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, şehrin raylı sistem filosuna kazandırılan yeni tramvaylardan birinin daha Samsun'a ulaştığını duyurdu.
Samsun'a özgü kırmızı-beyaz renklerle tasarlanan ve yüzde 74 yerlilik oranına sahip yeni tramvayların şehir içi ulaşımda hizmet vermeye hazırlandığı belirtildi. 42 metre uzunluğunda ve 402 yolcu kapasiteli 12 yeni tramvayın tamamının hizmete girmesiyle Samsun'un raylı sistem filosundaki araç sayısı 29'dan 41'e yükselecek.
Başkan Halit Doğan, kalan 7 tramvayın da etap etap Samsun'a ulaşacağını ve vatandaşların hizmetine sunulacağını bildirdi. Yeni tramvayların hizmete girmesiyle birlikte kentte raylı sistem ulaşım kapasitesinin artırılması hedefleniyor. Başkan Doğan, yeni tramvayların Samsun'a hayırlı olmasını diledi.
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