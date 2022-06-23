Raziye Teyze, üzüm sirkesi yaparken ilginç yöntem uyguluyor - Son Dakika
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Raziye Teyze, üzüm sirkesi yaparken ilginç yöntem uyguluyor

23.06.2022 09:16
Raziye Teyze, üzüm sirkesi yaparken ilginç yöntem uyguluyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve 30 yıldır pazarcılıkla uğraşan Raziye Ay, kendi ürettiği üzüm sirkelerinin daha da keskin olması için ilginç bir yöntem izliyor.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan ve 30 yıldır pazarcılıkla uğraşan Raziye Ay, kendi ürettiği üzüm sirkelerinin daha da keskin olması için ilginç bir yöntem izliyor. Sirkenin yapımı sırasında sinirli olmanın sirkeyi daha da keskin yaptığını iddia eden Raziye Teyze, sirkelerinin kurulumu aşamasında çevresindekileri sinirlendirerek sirkesinin daha da keskin olmasını sağladığını ifade etti.

Efeler ilçesinin kırsal Dağemiri Mahallesi'nde yaşayan ve 30 yıldır kendi ürettikleri ürünleri satarak geçimlerini sağlayan Raziye Ay, organik ürünlerinin yanı sıra üzüm sirkesi yapımıyla da vatandaşların dikkatini çekiyor. Pazar tezgahında bahçesinde ürettiği ürünleri pazara getiren Raziye Teyze, üzüm sirkesi, kekik suyu, kantaron yağı gibi doğal ürünlerin de satışını yapıyor. Raziye Ay, tezgahına koyduğu ve birçok hastalığa iyi geldiği bilinen kekik suyunun litresini 30 TL, üzüm sirkesinin litresini ise 40 TL'den satışa sunuyor.

Üzüm sirkesinin kurumu sırasında etrafında kim varsa bulaştığını ifade eden Raziye Ay; "Üzüm sirkesinin şırasını aldıktan sonra posasını kaynatıyoruz. Daha sonra sirke için kurum yapıyoruz ama o kurum yapma esnasında birisi ile kavga ettiğin zaman o sirke daha keskin oluyor. O yüzden her sirke kurduğum zaman etrafımda bulunan kim varsa ona bulaşırım ki sirke daha da keskin olsun. Kekik sularını da kendimiz çıkarıyoruz. Yani bizim tezgahmızdaki her şey doğal. Ayrıca kekik suyu mesela her şeye iyi gelir. Kekik suyu mideye ve şekere iyi gelir. Mideni üşüttüğün zaman yarım bardak kekik suyu içtiğin zaman hemen düzelir insan. Üzüm sirkesi de yine her şeye iyi gelir. Biz üzüm sirkesini her şeyde kullanıyoruz yani" dedi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Efeler, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Raziye Teyze, üzüm sirkesi yaparken ilginç yöntem uyguluyor - Son Dakika

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