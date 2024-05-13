Recep Gürkan, şantaj davasında beraat etti

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(EDİRNE) - Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, hakkında açılan şantaj ve darp davasındaki beraat kararı ile şikayetçi Şükrü Benli'nin şantaj suçundan aldığı 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili "Ben bu kararı ben şimdi hepsine posta ile yollayacağım. O amorf yapılara, omurgasızlara, kişiliksizlere, kimliksizlere şeref yoksunlarına bu kararın hepsine yollayacağım" dedi.

Önceki dönem Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, hakkında açılan davalarda verilen beraat kararıyla Bulgaristan'da kaçak yaşadığını belirttiği şikayetçi Şükrü Benli'nin şantaj suçundan aldığı cezayla ilgili basın toplantısı düzenledi. Gürkan, şunları söyledi:

"MİRAS OLARAK GELECEKLERİNE BIRAKSINLAR"

"Bulgaristan'da yıllardır kaçak yaşayan, yıllardır Türk adaletinden kaçıp Türk adaletine ve Türk mahkemelerine güvenmeyen ve yıllardır oradan çeşitli şekillerde, daha çok politik nedenlerle bana düşman olan amorf yapılarla kurduğu ilişkiler üzerinden burada bir algı operasyonu yapmaya çalıştılar. Türk adaletinin verdiği bu karar hepsine bir ders oldu. Ben bu kararı ben şimdi hepsine posta ile yollayacağım. O amorf yapılara, omurgasızlara, kişiliksizlere, kimliksizlere şeref yoksunlarına bu kararın hepsine yollayacağım. Alsınlar, nasıl ki o kişiye buradan sucuklar, peynirler yolluyorlardı, beslenmesine yardım ediyorlardı. Niçin? Bana saldırdığı için onu tutmaya çalışıyorlardı. Onlara da bu tarih, sadece kendilerine değil, torunlarına da yetecek bir miras olarak geleceklerine bıraksınlar."