Recep Gürkan, şantaj davasında beraat etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Recep Gürkan, şantaj davasında beraat etti

Geniş Video İzle

Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, şantaj ve darp davasında beraat etti. Şikayetçi Şükrü Benli ise şantaj suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Gürkan, kararı amorf yapılara ve kişiliksizlere yollayacağını belirtti.

13.05.2024 15:56  Güncelleme: 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(EDİRNE) - Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, hakkında açılan şantaj ve darp davasındaki beraat kararı ile şikayetçi Şükrü Benli'nin şantaj suçundan aldığı 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla ilgili "Ben bu kararı ben şimdi hepsine posta ile yollayacağım. O amorf yapılara, omurgasızlara, kişiliksizlere, kimliksizlere şeref yoksunlarına bu kararın hepsine yollayacağım" dedi.

Önceki dönem Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, hakkında açılan davalarda verilen beraat kararıyla Bulgaristan'da kaçak yaşadığını belirttiği şikayetçi Şükrü Benli'nin şantaj suçundan aldığı cezayla ilgili basın toplantısı düzenledi. Gürkan, şunları söyledi:

"MİRAS OLARAK GELECEKLERİNE BIRAKSINLAR"

"Bulgaristan'da yıllardır kaçak yaşayan, yıllardır Türk adaletinden kaçıp Türk adaletine ve Türk mahkemelerine güvenmeyen ve yıllardır oradan çeşitli şekillerde, daha çok politik nedenlerle bana düşman olan amorf yapılarla kurduğu ilişkiler üzerinden burada bir algı operasyonu yapmaya çalıştılar. Türk adaletinin verdiği bu karar hepsine bir ders oldu. Ben bu kararı ben şimdi hepsine posta ile yollayacağım. O amorf yapılara, omurgasızlara, kişiliksizlere, kimliksizlere şeref yoksunlarına bu kararın hepsine yollayacağım. Alsınlar, nasıl ki o kişiye buradan sucuklar, peynirler yolluyorlardı, beslenmesine yardım ediyorlardı. Niçin? Bana saldırdığı için onu tutmaya çalışıyorlardı. Onlara da bu tarih, sadece kendilerine değil, torunlarına da yetecek bir miras olarak geleceklerine bıraksınlar."

Recep Gürkan, şantaj davasında beraat etti
Kaynak: ANKA

Recep Gürkan, Edirne, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Recep Gürkan, şantaj davasında beraat etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:31 Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 18:01:53. #1.12#
SON DAKİKA: Recep Gürkan, şantaj davasında beraat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement