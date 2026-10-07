Refahiye Kaymakamı Taşkıran, Bulgurçayırı Jandarma Karakolunu ziyaret etti - Son Dakika
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Refahiye Kaymakamı Taşkıran, Bulgurçayırı Jandarma Karakolunu ziyaret etti

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Refahiye Kaymakamı Taşkıran, Bulgurçayırı Jandarma Karakolunu ziyaret etti
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Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Bulgurçayırı Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Ziyarette karakolda görevli personelle bir araya gelen Taşkıran, yürütülen çalışmalar ve ilçedeki güvenlik hizmetleri hakkında bilgi alarak görevlerinde başarılar diledi.

Refahiye Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran, Bulgurçayırı Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Karakolda görevli personelle bir araya gelen Taşkıran, yürütülen çalışmalar ve ilçedeki güvenlik hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Jandarma personeliyle görüşen Taşkıran, görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaret, görevli personelle yapılan görüşmenin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
Mehmet FurkanRefahiyeGüvenlikGüncelYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Refahiye Kaymakamı Taşkıran, Bulgurçayırı Jandarma Karakolunu ziyaret etti - Son Dakika
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