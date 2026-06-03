Reha Muhtar\'ın Cenazesi İstanbul\'a Gönderildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybeden gazeteci ve televizyon programcısı Reha Muhtar'ın naaşı, tedavi gördüğü hastaneden alınarak İstanbul'a gönderildi.

Muhtar'ın cenazesi, eski mesai arkadaşı Ebru Dizdaroğlu tarafından teslim alındı. Naaşın saat 18.25'te hava yoluyla İstanbul'a götürüleceği öğrenildi. Öte yandan Muhtar'ın yakın çevresinin süreç boyunca hastane ile sürekli iletişim halinde olduğu belirtildi.

Tedavi sürecinde destek veren Acıbadem Hastanesi yönetimi ve sağlık çalışanlarına da teşekkür edildi.

Reha Muhtar'ın cenazesinin yarın ikindi namazını müteakip Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. - MUĞLA