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Rehberlerden 'Yasama Dokunma' açıklaması

NEVŞEHİR - Nevşehir Rehberler Odası'na kayıtlı profesyonel turist rehberleri, gündemdeki turist rehberliği meslek kanunu hakkında yapılması planlanan yasa değişikliklerinin mesleklerine getireceği zararları anlatmak üzere bir araya gelerek basın açıklamasında bulundu.

Nevşehir Valiliği önünde toplanan rehberler adına Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur basın açıklaması yaptı. Onur açıklamasında, "Bugün burada toplanma amacımız turist rehberliği meslek kanununda yapılması düşünülen ve haksız rekabet ortamı oluşturacak yeni düzenlemeyi sizlere aktarmak ve kaygılarımızı bildirmektir. 6326 sayılı meslek yasamız rehberleri koruyan, biz kültür elçilerinin haklarını savunan bir yasa iken; şu anda meclis komisyonuna yeni getirilen yasa taslağı ile tam anlamıyla rehber aleyhine bir yaklaşım ve rehbersiz bir turizm sektörü inşa etme çabası görülmektedir. Biz turist rehberleri Osmanlı İmparatorluğundan bu yana, ülkemizi ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlere ülkemizin tanıtılması için canla başla çalışmaktayız. Her zaman yabancı dil bilme şartı bu süreçte talep edilmiştir. Bir dilin insana kattığı bilgi birikimiyle ülkemizi hep en iyi şekilde tanıttık. Ancak mevcut taslak bizlerin mesleğimizi icra etmemize engel olmaktadır" şeklinde konuştu. Onur, "Rehberlik mesleği, birçok farklı lisans mezunlarına açılarak "Türkçe rehberlik" adı altında, büyük bir işsiz ordusu oluşturulacaktır. Bugün, halihazırda yaklaşık 14 bin Türkçe konuşan ve en az bir yabancı dil bilen turist rehberi bulunmaktayken, sektörel gerçeklerle çatışan bir istihdam algısı oluşturulmaktadır. Bazı kötü niyetli acentelerin baskısıyla, sözde "rehber bulunamıyor" söylemi piyasaya servis edilmiştir. Ülkemizde hem Türkçe gruplara hem de yabancı gruplara yetecek kadar turist rehberi bulunmaktadır. Rehberlik mesleğini itibarsızlaştırmak için eklenen maddeler, rehberleri saf dışı bırakarak acenteler ya da taşıma firmaları tarafından istenen "rehbersiz" bir turizm piyasası oluşturma isteğinin sonucu olarak ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

Yapılan duanın ardından rehberler, getirdikleri tabut üzerine siyah karanfil bıraktı.