Rekabetçi Sektörler Programı 2. dönemi yaklaşık 260 milyon avroluk destekle kapanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği ortak finansmanıyla yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı'nın (RSP) 2. dönemi tamamlanıyor. Program kapsamındaki 43 projenin somut sonuçları, 14 Ekim tarihinde Ankara'da düzenlenecek 'İnovasyonu Etkiye Dönüştürmek' temalı kapanış konferansında kamuoyuna sunulacak.

Türkiye'nin sanayi ve teknoloji altyapısını güçlendirmek ve küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla hayata geçirilen Rekabetçi Sektörler Programı'nda (RSP) ikinci dönem sona eriyor. Programın kapanış konferansı, 14 Ekim tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Üst düzey katılım ve geniş katılımcı profili

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenecek konferansın açılışında; Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile AB Türkiye Delegasyonu Küresel Bağlantısallık, Kapsayıcı Büyüme ve Yeşil Kalkınma Bölüm Başkanı Valentina di Sebastiano da yer alacak. [Fİ1]Etkinlik; kamu, özel sektör, akademi ve uluslararası kuruluş temsilcileri ile proje yürütücülerini bir araya getirecek.

260 milyon avro kaynak ile somut başarılar

Programın IPA II döneminde 43 projeye yaklaşık 260 milyon avro tutarında finansman sağlandı. Otonom araç teknolojilerinden hedefli kanser tedavilerine, dijital fabrikalardan yapay zeka uygulamalarına kadar uzanan geniş bir yelpazede yürütülen projeler kapsamında Türkiye genelinde önemli çıktılar elde edildi:

3 binden fazla yeni istihdam oluşturuldu.

25 yeni Ar-Ge ve teknoloji altyapısı kuruldu.

98 inovasyon ve teknoloji transfer yapısı desteklendi.

Bin 113 KOBİ'ye doğrudan hizmet verildi.

40 yeni ürün ticarileştirilerek ekonomiye kazandırıldı.

Konferansta geleceğin inovasyon stratejileri tartışılacak.

Gün boyu sürecek kapanış konferansında Türkiye'nin sanayi ve inovasyon ekosistemine yön verecek üç ana panel düzenlenecek:

İmalat Sanayinde Dijitalden Verimliliğe: Dönüşümün İzleri: Dijital dönüşümün üretim ve verimlilik üzerindeki etkileri ele alınacak.

Geleceği Finanse Etmek: IPA Sonrasında İnovasyonu Sürdürmek: IPA dönemi sonrasında finansman modelleri ve uluslararası finans kuruluşlarının rolü değerlendirilecek.

Stratejik İnovasyonu Ölçeklendirmek: Rekabetçilik ve Dayanıklılık: İnovasyonun ölçeklendirilmesi ve ekonomik dayanıklılık masaya yatırılacak.