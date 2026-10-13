Rekabetçi Sektörler Programı 2. dönemi yaklaşık 260 milyon avroluk destekle kapanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rekabetçi Sektörler Programı 2. dönemi yaklaşık 260 milyon avroluk destekle kapanıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rekabetçi Sektörler Programı'nın 2. dönemi 14 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek kapanış konferansıyla tamamlanıyor. IPA II döneminde 43 projeye yaklaşık 260 milyon avro destek sağlandı; konferansta sonuçlar Bakan Kacır'ın katılımıyla sunulacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği ortak finansmanıyla yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı'nın (RSP) 2. dönemi tamamlanıyor. Program kapsamındaki 43 projenin somut sonuçları, 14 Ekim tarihinde Ankara'da düzenlenecek 'İnovasyonu Etkiye Dönüştürmek' temalı kapanış konferansında kamuoyuna sunulacak.

Türkiye'nin sanayi ve teknoloji altyapısını güçlendirmek ve küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmak amacıyla hayata geçirilen Rekabetçi Sektörler Programı'nda (RSP) ikinci dönem sona eriyor. Programın kapanış konferansı, 14 Ekim tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek.

Üst düzey katılım ve geniş katılımcı profili

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenecek konferansın açılışında; Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ile AB Türkiye Delegasyonu Küresel Bağlantısallık, Kapsayıcı Büyüme ve Yeşil Kalkınma Bölüm Başkanı Valentina di Sebastiano da yer alacak. [Fİ1]Etkinlik; kamu, özel sektör, akademi ve uluslararası kuruluş temsilcileri ile proje yürütücülerini bir araya getirecek.

260 milyon avro kaynak ile somut başarılar

Programın IPA II döneminde 43 projeye yaklaşık 260 milyon avro tutarında finansman sağlandı. Otonom araç teknolojilerinden hedefli kanser tedavilerine, dijital fabrikalardan yapay zeka uygulamalarına kadar uzanan geniş bir yelpazede yürütülen projeler kapsamında Türkiye genelinde önemli çıktılar elde edildi:

3 binden fazla yeni istihdam oluşturuldu.

25 yeni Ar-Ge ve teknoloji altyapısı kuruldu.

98 inovasyon ve teknoloji transfer yapısı desteklendi.

Bin 113 KOBİ'ye doğrudan hizmet verildi.

40 yeni ürün ticarileştirilerek ekonomiye kazandırıldı.

Konferansta geleceğin inovasyon stratejileri tartışılacak.

Gün boyu sürecek kapanış konferansında Türkiye'nin sanayi ve inovasyon ekosistemine yön verecek üç ana panel düzenlenecek:

İmalat Sanayinde Dijitalden Verimliliğe: Dönüşümün İzleri: Dijital dönüşümün üretim ve verimlilik üzerindeki etkileri ele alınacak.

Geleceği Finanse Etmek: IPA Sonrasında İnovasyonu Sürdürmek: IPA dönemi sonrasında finansman modelleri ve uluslararası finans kuruluşlarının rolü değerlendirilecek.

Stratejik İnovasyonu Ölçeklendirmek: Rekabetçilik ve Dayanıklılık: İnovasyonun ölçeklendirilmesi ve ekonomik dayanıklılık masaya yatırılacak.

Kaynak: İHA
TeknolojiEkonomiAnkaraYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı
18:15
Ufuk Özkan’ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Ufuk Özkan'ın iyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
18:13
Fon kurulundan 5. toplantı 34,1 milyar TL’lik ödeme için tarih verildi
Fon kurulundan 5. toplantı! 34,1 milyar TL'lik ödeme için tarih verildi
17:54
A Milli Takım’ın başına mı geçiyor Arda Turan’dan iddialara yanıt
A Milli Takım'ın başına mı geçiyor? Arda Turan'dan iddialara yanıt
17:11
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
17:01
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
16:40
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 18:36:58. #7.12#
SON DAKİKA: Rekabetçi Sektörler Programı 2. dönemi yaklaşık 260 milyon avroluk destekle kapanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei