Rektör Aldemir dünya üçüncüsü Aslan'ı makamında ağırladı - Son Dakika
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Rektör Aldemir dünya üçüncüsü Aslan'ı makamında ağırladı

17.10.2022 09:33
Rektör Aldemir dünya üçüncüsü Aslan'ı makamında ağırladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, dünya üçüncüsü ADÜ mezunu Cengiz Aslan'ı makamında ağırladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, dünya üçüncüsü ADÜ mezunu Cengiz Aslan'ı makamında ağırladı.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen şampiyonada 72 kiloda mindere çıkarak dünya üçüncüsü olan ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi mezunu Öğrencisi Cengiz Arslan, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nin öğrencilerinin katıldığı bütün turnuva ve organizasyonlardan Aydın'ı ve ADÜ'yü gururlandırarak döndüğünü ifade ederek, "Şampiyonların okulundan bir şampiyonu daha ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şampiyonumuz Cengiz Arslan'ı tebrik ediyor, bundan sonraki yarışmalarda ülkemiz sporuna vereceği katkılar ve yaşatacağı gurur için şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

Aydın'ın ve ADÜ'nün kariyerinde çok önemli bir yeri olduğunu ifade eden Cengiz Arslan, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e milli takım forması hediye etti. - AYDIN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Rektör Aldemir dünya üçüncüsü Aslan'ı makamında ağırladı - Son Dakika

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